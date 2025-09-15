Stilvolle Party im Zeichen der Solidarität beim deutschsprachigen Lions Club Marbella

Gabriela Berner Estepona Montag, 15. September 2025 Teilen

Am Samstag hatte der deutschsprachige Lions Club Marbella zu seinem traditionellen Charity Golfturnier auf dem mit 6.641 Metern längsten, anspruchsvollsten und landschaftlich abwechslungsreichsten von insgesamt drei Golfplätzen des Luxushotels Anantara Villa Padierna Palace zwischen Marbella, Benahavís und Estepona eingeladen.

Wer am weiterhin hochsommerlichen Samstag die langen Bahnen bewältigte, bewies viel Ausdauer, Kraft und Können. In so schöner Landschaft zu spielen sei aber auch ein Privileg und ein besonderes Vergnügen gewesen, versicherte eine Teilnehmerin bei der abendlichen Beach Party.

Vergrößern Die beiden besten Golfer des Tages.. G.B.

68 Golfenthusiasten hatten lange Stunden auf den Fairways zugebracht, doch zum Cocktailempfang um 19 Uhr kamen alle frisch gestylt ins lässig-elegante SalDuna Beach Restauraurant. Dort sollten die erbrachten Leistungen gewürdigt und gefeiert werden. Zunächst plauderte man fröhlich und entspannt bei Cava und italienischen Tapas über die Erlebnisse des Tages und freute sich über die Begnung mit länger nicht gesehenen Freunden und Bekannten.

Soziale Verantwortung

Das erste Programm-Highlight des Abends kam mit Rocio Schmitt-Sánchez, die eine bravouröse Flamenco-Darbietung im Eingang zum Restaurant zeigte. Später sollte sie noch zweimal auftreten. Kurz danach baten Uwe Hauke und Tobias Heyden vom Organisationsteam die Anwesenden für den wichtigsten Moment zur Bühne, um der Übergabe des Spendenschecks in Höhe von 10.000 Euro beizuwohnen. Dieser ging bereits zum zweiten Mal an Horizonte – Proyecto Hombre, die mit 42 Jahren älteste und wohl nachhaltigste NGO Marbellas. Ihr Direktor, Jaime Alvaro, gab einen kurzen Überblick über Ziele und Programme. Der anfangs vor allem auf Drogenproblematik und deren Lösung fokussierte Verein setzt sich heute gegen alle Arten von Sucht und Abhängigkeit ein, so auch gegen übersteigerte Nutzung von Handys- oder Social Media, deren Prävention und Behandlungsmöglichkeiten. Die aktuelle Lions-Spende flieβt direkt in das neuste Informations- und Aufklärungsprogramm für hiesige Schüler, Eltern und Lehrer und dürfte damit etwa 4.500 Personen erreichen.

Groβherzige Unterstützung

Im dritten Akt erfolgte dann die Präsentation der Turnier-Sponsoren. Heidi Fischer Immobilien, Rechtsanwalt Norbert Reiners, Bil Bank Luxembourg, Nowinta Finanzberater sowie das Ehepaar Olivia und Stefan Haine aus Irland hatten den Lions Club bereits beim Golfturnier 2024 tüchtig unterstützt. Wobei das Ehepaar Haine auch diesmal einen fünfstelligen Betrag spendete und obendrein bei der Auktion ein von der Malerin Dina Freibott gestiftetes abstaktes Gemälde erwarb. Zwei Tage vor dem Turnier war Stefan Haine übrigens auf eigenen Wunsch als Ehrenmitglied von den Lions aufgenommen worden und will ihm auch künftig eng verbunden bleiben.

Rocio Schmitt Sánchez bei ihrem ersten Auftritt. Perfekte Bewirtung am Halfway House. Eine Strandparty kommt nach soviel Golf besonders gut. 10.000 Euro für Horizonte. Schönheit gepaart mit Eleganz und Emotion.

Irgendwann war das zu Beginn üppig gefüllte Büffet ziemlich geschrumpft, und es ging ans Dessert und die Übergabe der Preise an die Turnierteilnehmer. Dabei stand einmal mehr Franz Arnold, Golfexperte und treuer Verbündeter dem Organisationsteam zur Seite. Stellvertretend für alle Preisträger sollen hier nurmehr der dritte Platz (Elena Pomozova und Erik Portocarrero Thamshoi), der zweite (Eliana und Kai Winterhoff) sowie der erste (Christa Welsch-Lehmann und ihr Enkel Ryan Alexander Spaenhoff) erwähnt werden. Wie sie erhielten auch die übrigen Spieler wertvolle Preise und Geschenke, die von lokalen Firmen gestiftet worden waren. Und dann öffnete die Gin & Tonic Bar, und Gema, eine der besten Sängerinnen der Costa del Sol, drehte die Lautstärke hoch und animierte zum Tanz.

Weitere Infos: www.lionsclubmarbella.com