Strom ausgefallen: Mehrere Personen von der Feuerwehr auf der Feria von San Pedro aus einer Mini-Achterbahn gerettet

María José Díaz Alcalá Marbella Dienstag, 21. Oktober 2025

Fünf Personen mussten am Montagnachmittag von der Feuerwehr aus einer Jahrmarktsattraktion auf der Feria von San Pedro Alcántara gerettet werden, nachdem der Strom ausgefallen war. Sie saßen fünf oder sechs Meter über dem Boden fest.

Video der Rettungsaktion. SUR

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr, als der Notruf 112 Andalusien mehrere Anrufe erhielt, in denen vor der Unterbrechung einer der Attraktionen gewarnt wurde die eine kleine Achterbahn mit einem wurmförmigen Zug kombiniert. Die Leitstelle mobilisierte vorsorglich die örtliche Polizei, die Feuerwehr und die Gesundheitsdienste.

Die meisten Passagiere wurden von der Feuerwehr mit einem Leiterwagen evakuiert, andere stiegen nach Angaben der Feuerwehr über eine von einem Elektrikerteam bereitgestellte Leiter ab. Glücklicherweise wurde keiner der Passagiere verletzt.