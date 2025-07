Tunnel in Puerto Banús nach Umbauarbeiten wieder frei

MARÍA ALBARRAL MARBELLA. Mittwoch, 16. April 2025 | Actualizado 16:33h. Compartir

Die Stadtverwaltung von Marbella hat am Donnerstag vergangener Woche den Tunnel von Puerto Banús für den Verkehr freigegeben, nachdem die Verbesserungsarbeiten zur Verhinderung von Überschwemmungen abgeschlossen wurden. Dieser Bereich gehörte zu den schwarzen Punkten, der bei Regenfällen immer wieder gesperrt werden musste. Die Arbeiten, die auf einer Länge von 212 Metern in der Calle Juan Belmonte durchgeführt wurden und eine Fläche von 2.345 Quadratmetern betrafen, begannen am Brückenwochenende im Dezember und bekommen in diesen Tagen den letzten Feinschliff.

Das Projekt umfasste den Bau eines neuen Sammlernetzes mit acht Schächten, lärmmindernden Rinnen und zwei Auffangbecken, um das Auffangen des Regenwassers zu verbessern und die Probleme zu vermeiden, die jedes Mal auftraten, wenn es mit einer gewissen Intensität regnete. Zu diesem Zweck wurde der Straßenbelag am tiefsten Punkt der Unterführung, wo sich die Speigatten befinden, angehoben, so dass er über dem Abflusspunkt liegt, zu dem das Wasser in den Bach Benabolá fließt, der keine ausreichende Aufnahmekapazität hatte. Die Arbeiten umfassten auch die Verbreiterung des Gehwegs im Tunnel auf eine Breite von 1,50 Metern mit Schutzgeländern, da er vorher nur zwischen 50 und 90 Zentimeter breit war und eine Gefahr für Fußgänger darstellte. Infolge dieser Verbreiterung wurde die Fahrbahn auf 5,5 Meter reduziert, was wiederum bedeutet, dass schwere Fahrzeuge nur noch in einer Fahrtrichtung fahren dürfen. Außerdem wurden LED-Leuchten installiert, um die Beleuchtung des Tunnels zu verbessern.

«Es handelt sich um einen der schwarzen Punkte in der Stadt, wenn es regnet, und das Projekt ermöglicht es, einen der Bereiche zu verbessern, der bei starken Regenfällen am stärksten betroffen ist und uns jedes Mal zwingt, diese Straße zu sperren», sagte Bürgermeisterin Ángeles Muñoz bei ihrem Besuch der Arbeiten im November letzten Jahres. Das Projekt, das mit einer Investition von 350.000 Euro verbunden war, wurde durchgeführt, nachdem die Stadtverwaltung die Genehmigung erhalten hatte, die sie im August letzten Jahres beim Ministerium für Verkehr und Mobilität beantragt hatte, um eingreifen zu können, da es sich um eine unterirdische Zufahrt zur Schnellstraße A-7 handelt, für die die Stadtverwaltung nicht zuständig war.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Stadtverwaltung angekündigt hat, dass sie weiterhin daran arbeiten wird, die problematischsten Stellen in Bezug auf Überschwemmungen in der Stadt zu beseitigen.