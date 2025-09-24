Verfahren für neues Stadtviertel in Marbella mit Feriagelände beginnt

Der Stadtrat zeigt die Lage des Messegeländes (gelb), das von Grünflächen umgeben sein wird, die es vom Wohngebiet (rosa) trennen. Der Plan zeigt den Güterbahnhof (blau) und den Produktionsbereich (orange).

Es wird im Norden an das Einkaufszentrum La Cañada, im Süden an das Gewerbegebiet La Ermita, im Westen an Bello Horizonte und im Osten an die Schnellstraße A-7 grenzen und muss noch getauft werden. Bis ein Name feststeht, wird es das neue Stadtviertel sein, das im Arroyo Segundo entstehen wird und das ein Feriagelände, 1.330 Wohnungen, einen Ring von Grünflächen und ein Transportzentrum für Lastkraftwagen beherbergen wird. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von 365.000 Quadratmetern, die bereits im Flächennutzungsplan (PGOU) von 1986 mit den Worten des Baustadtrats José Eduardo Díaz als «vorrangiges und strategisches Gebiet» eingestuft wurde.

Die Geburt dieses neuen Stadtviertels von Marbella liegt noch Jahre in der Zukunft, doch hat die Stadtverwaltung am Dienstag mit der Genehmigung der so genannten Zweckmäßigkeits- und Gelegenheitserklärung, die als Projekt von öffentlichem Interesse betrachtet wird, den ersten Schritt getan. Der nächste Schritt wird noch vor Ende des Jahres erfolgen, wenn die Stadtverwaltung erwartet, dass der Allgemeine Kommunale Verwaltungsplan (PGOM), eines der beiden neuen Planungsinstrumente, die durch das Gesetz zur Förderung der Nachhaltigkeit des andalusischen Territoriums (LISTA) vom Dezember 2021 geschaffen wurden, zusammen mit dem städtischen Raumordnungsplan (POU) grünes Licht erhält, und der im Vergleich zum Flächennutzungsplan(PGOU) die Bearbeitung vereinfachen und die Stadtentwicklung erleichtern wird.

In der Zwischenzeit haben die Projektträger der sogenannten Actuación de Transformación Urbanística de Nueva Urbanización (ATU-UN) Arroyo Segundo ein Jahr Zeit, um den Entwicklungsvorschlag vorzulegen. Der Schritt der Stadtverwaltung ermöglicht es dem Rathaus von Marbella jedoch, die Grundstücke für die öffentlichen Einrichtungen im Voraus zu erwerben, «ohne das endgültige Inkrafttreten der Planung abwarten zu müssen, was es einfacher machen wird, das definitive Feriagelände und neuen Grünflächen für die Stadt früher zur Verfügung zu haben», erklärte der Baustadtrat.

Das neue Stadtviertel ist nicht nur durch die Existenz dieses großen unbebauten Grundstücks entstanden, sondern soll auch anderen Zwecken dienen. Erstens ein neues 90.000 Quadratmeter großes Feriagelände, 10.000 Quadratmeter mehr als das La Caridad-Gelände, das aber mehr sein wird als ein reines Festgelände; es wird, wie Díaz betonte, ein «Mehrzweckareal» sein, das in der übrigen Zeit des Jahres auch andere Nutzungen von Veranstaltungen bis hin zu Sporteinrichtungen haben kann und auch Parkplätze vorsieht.

Natürliches Wachstum

Ein weiteres Ziel dieses Gebiets ist es, die Einfahrt großer Lastwagen in das Stadtzentrum zu verhindern. Zu diesem Zweck wird das Gebiet ein Transportzentrum beherbergen, das als Logistikanlage dienen wird, und zwar in einem Gebiet, das kein Zufall ist: neben La Ermita, dem Industriegebiet, das auf halbem Weg zwischen Industrie und Gewerbe liegt.

Und natürlich wird das neue Viertel dem Bedarf an Wohnraum gerecht werden. Es wird 1.330 Wohnungen geben, «größtenteils zu erschwinglichen Preisen». Davon werden 532 Sozialwohnungen sein. «Das allein rechtfertigt das Projekt», fasst der Baustadtrat zusammen. Darüber hinaus wird das Projekt diesen Bereich in das städtische Gefüge integrieren, und zwar «mit großen Alleen» und einem Ring von Grünflächen, die das Gebiet um den Bach beleben und «eine neue grüne Lunge in der Stadt» schaffen werden, wie Díaz betonte.

Denn in diesem neuen Wachstumsgebiet, das «eine urbane Leere im Herzen der Stadt in ein Stadtviertel umwandeln wird», werden 25 Prozent der Fläche von Handels- und Dienstleistungsnutzungen begleitet, denn der Stadtrat hat das Projekt der «15-Minuten-Stadt» nicht vergessen, d. h. alles, was der Mensch braucht, ist in einer Viertelstunde zu Fuß erreichbar.

Kurz gesagt, so der Stadtrat, wird das Projekt «eine städtische Lücke im Herzen der Stadt in ein Viertel mit Einrichtungen, Grünflächen und lokalen Dienstleistungen verwandeln».