17-Jähriger wegen Auftragsmord in Fuengirola festgenommen

Die Nationalpolizei ermittelt gegen einen 17-jährigen Minderjährigen aus Nordeuropa wegen des Verdachts der Beteiligung an einem Auftragsmord, der im vergangenen Jahr an der Costa del Sol begangen wurde. Es ist der erste Fall dieser Art, der in Spanien gemeldet wurde.

Die Ermittlungen, die von der Polizeibrigade der Provinz Málaga und insbesondere von der Udyco-Costa del Sol - der Einheit gegen das Organisierte Verbrechen - in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden eingeleitet wurden, begannen Ende 2024 nach einem Mord in Fuengirola. Ein niederländischer Mann wurde in den frühen Morgenstunden mitten auf der Straße erschossen. Die Täter benutzten ein Sturmgewehr, um ihn zu erschießen.

Der Vorfall ereignete sich am 7. Dezember kurz vor 2 Uhr in der Calle Asturias, ganz in der Nähe der Strandpromenade der Gemeinde Fuengirola. Die Beamten fanden das Opfer leblos und mit zahlreichen Schusswunden vor, eine davon in den Kopf. Der Arzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Die Ermittler fanden am Tatort zahlreiche Patronenhülsen und beschlagnahmten auch ein Gewehr, das sie unter einem in der Nähe geparkten Fahrzeug versteckt fanden. Alles deutet darauf hin, dass es den Tätern gehörte.

Seitdem konzentrierte sich die Nationalpolizei auf die Identifizierung der Mörder, wobei sie davon ausging, dass es sich um zwei Personen handelte. Als ihre Identität feststand, wurde ein internationaler Haftbefehl ausgestellt. Bei einem von ihnen handelt es sich um den Minderjährigen, der jetzt in Nordeuropa verhaftet wurde.

Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Mann mit dem Mord beauftragt wurde, vermutlich als Gegenleistung für eine Geldsumme. Den befragten Quellen zufolge verließ er Spanien am Tag nach der Tat.