Acht Verletzte bei einem Brand auf einem Touristenboot im Hafen von Fuengirola

José Carlos García Fuengirola Samstag, 4. Oktober 2025

Acht Personen wurden mehr oder weniger schwer verletzt, als sich heute um 12.20 Uhr eine Explosion auf einem Touristenboot im Hafen von Fuengirola ereignete. Das etwa 6 oder 7 Meter lange Boot fing aus unbekannten Gründen Feuer, als es den Hafen von Fuengirola verließ. Zeugen beschreiben «eine große Explosion» und versichern, dass alle Passagiere des Bootes von den Besitzern von Booten und Jetskis gerettet wurden, die sich in dem Bereich befanden, in dem das Boot Feuer fing.

Nach offiziellen Angaben wurden alle Menschen an Bord «auf die eine oder andere Weise» verletzt. Fünf von ihnen wurden leicht und drei schwer verletzt. Der Notruf 112 ging sofort nach der Explosion ein und wies auf die Existenz von Verletzten hin, obwohl der Zustand dieser Personen noch nicht bestätigt werden konnte.

Der Notruf 112 alarmierte den Rettungsdienst 061, die örtliche Polizei und Feuerwehr von Fuengirola, die Guardia Civil, das Rote Kreuz und die Seenotrettung. Letztere und die Guardia Civil trafen als erste ein und versorgten die Verletzten, während sie auf das Eintreffen der medizinischen Dienste warteten. Die Krankenwagen transportierten mindestens drei oder vier Personen, wie Zeugen und offizielle Quellen berichten.

«Es war ein offenes Boot, ohne Brücke, aus Polyester, und das ist eine sehr schlechte Kombination mit Kraftstoff, weil es sehr schnell brennt», sagt ein Fischer, der Zeuge der Ereignisse war. Die Explosion ereignete sich kurz nachdem das Boot seine Fahrt begonnen hatte, bevor es die Mündung des Hafens erreichte. Feuerwehrleute aus Fuengirola konnten das Feuer löschen.