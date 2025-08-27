Badeverbot am Strand von Fuengirola wegen Pumpenausfall in der Kläranlage

Die rote Flagge wurde in einem Bereich von 300 Metern auf beiden Seiten der Mündung des Flusses Fuengirola gehisst.

José Carlos García Fuengirola Mittwoch, 27. August 2025

Die Stadtverwaltung von Fuengirola hat die rote Flagge für ein absolutes Badeverbot an den Stränden in der Nähe der Flussmündung gehisst wegen eines «Zwischenfalls» in der Kläranlage von Cerro del Águila, der nach Angaben des öffentlichen Unternehmens Acosol zu einem Stillstand des Hauptpumpensystems geführt hat.

Die Maßnahme betrifft einen Bereich von 300 Metern beiderseits der Mündung des Flusses Fuengirola und wird so lange aufrechterhalten, bis Acosol die notwendigen Reparaturarbeiten abgeschlossen hat. Nach Angaben des Rathauses handelt es sich um eine «Präventivmaßnahme», und es habe «keine Zwischenfälle» gegeben.

Das Unternehmen des Kommunalverbands Costa del Sol Occidental versichert, dass es die notwendigen Arbeiten durchführt, damit die Reparaturarbeiten in der Kläranlage «so schnell wie möglich» abgeschlossen werden können. Währenddessen rieten die Techniker von Acosol dem Rathaus, die rote Flagge zu hissen.

Die Stadtverwaltung von Fuengirola bedankt sich für die «Kooperation und das Verständnis» der Nutzer dieser Strände sowie für die Einhaltung dieser «außergewöhnlichen und vorübergehenden» Beschränkung.