Bauarbeiten am Mercacentro gehen weiter und sollen 18 Monate dauern

Die Bauarbeiten wurden am 1. April wieder aufgenommen.

Donnerstag, 24. April 2025

Die Stadtverwaltung von Fuengirola hat die Bauarbeiten am zukünftigen Lebensmittelmarkt der Stadt, dem sogenannten Mercacentro-Gebäude, wieder aufgenommen. Dies geschah nach einer monatelangen Lähmung des Projekts, das überarbeitet werden musste, nachdem man nach dem Abriss des Vorgängergebäudes festgestellt hatte, dass das Untergeschoss, das den neuen Komplex tragen sollte, nicht den Angaben in den Unterlagen entsprach und daher nicht sicher zu warten war.

Diese Entdeckung erforderte eine Änderung des Bauprojekts. Außerdem war der ursprünglich nicht geplante Abriss der alten Kellergeschosse und der Bau eines neuen Stockwerks erforderlich, das diesmal den Neubau auch sicher tragen soll.

All dies hat zu einer erheblichen Verzögerung der Bauarbeiten geführt, die im Januar 2024 begonnen und Mitte 2025 abgeschlossen sein sollten. Das neue Zieldatum sieht jedoch vor, dass der Markt in 18 Monaten fertiggestellt sein soll. Daher ist die Schlussphase des Jahres 2026 der aktuelle Zeithorizont. «Wir werden alle zwei Wochen Treffen mit der Baufirma abhalten und haben die Möglichkeit einer Fristverkürzung besprochen. Wir können aufatmen, da die Arbeiten nun wieder aufgenommen wurden, aber wir müssen wachsam bleiben», sagte Bürgermeisterin Ana Mula bei einem Besuch auf der Baustelle.

Dieses Projekt, das zunächst den Abriss des alten Gebäudes und den Bau eines neuen Mercacentro beinhaltet, ist das komplexeste öffentliche Projekt, das die Stadt in den letzten zwei Jahrzehnten in Angriff genommen hat. Das bis dato größte Vorhaben war der Bau des Elola-Sportkomplexes Anfang der 2000er Jahre.

Zu den am stärksten von dieser Verzögerung Betroffenen zählen die Händler, die ihre Stände in der alten Markthalle hatten. Als die Bauarbeiten begannen, entschieden sich einige von ihnen, sich einen Platz außerhalb des Marktes zu suchen und ihr Geschäft weiterzuführen, andere gingen ganz in Rente und wieder andere wurden arbeitslos, während sie auf die neuen Einrichtungen warteten. «Die Händler werden über alle Vorgänge informiert», sagte die Bürgermeisterin.

Nach seiner Fertigstellung wird das neue Mercacentro ein bahnbrechendes Design auf der Basis von Holz und Glas aufweisen. Alle Marktstände werden im Erdgeschoss untergebracht, das Obergeschoss ist für Gastro-Pubs reserviert. Die Konzeption des Gebäudes soll «nachhaltig und nahezu mit Null-Energieverbrauch» sein, so Mula. Um dies zu erreichen, wurde ein völlig innovatives Konstruktionssystem gewählt. Das gesamte Holz, das zur Ummantelung des Gebäudes verwendet wird, wird im Baskenland hergestellt und von dort zur direkten Installation nach Fuengirola gebracht.