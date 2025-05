Bequem zu Fuß oder mit dem Rad von Mijas nach Fuengirola

Ein Teil des Senda Litoral, der von la Cala de Mijas in südwestliche Richtung führt, ist bereits fertiggestellt.

Der Fußgängerweg zwischen La Cala de Mijas und der Grenze zur Gemeinde Fuengirola nimmt nach einem langen bürokratischen Prozess langsam Gestalt an. Das Rathaus von Mijas hat vor wenigen Tagen den Auftrag zum Bau des noch fehlenden Verbindungsstücks an die Unternehmen Sardalla Española S. A. und Herysan 2007 S.L. erteilt. Der endgültige Kostenvoranschlag beläuft sich auf 4,1 Millionen Euro, einschließlich Steuern.

Mit dem Baubeginn rechnet die Stadtverwaltung von Mijas in etwa zwei Monaten, da zuvor der künftige Weg abgesteckt und das Baumaterial angeliefert werden muss. Das bedeutet, dass die eigentlichen Arbeiten voraussichtlich mitten in der Hochsaison beginnen. Die Gemeinde versichterte jedoch, dass der Badebetrieb an den Stränden nicht beeinträchtigt werde.

Der neue Weg wird von der Plaza del Torreón in La Cala MIjas bis nach Fuengirola führen. Für die Fertigstellung werden sechs Monate veranschlagt - eine kurze Zeitspanne, wenn man bedenkt, wie lange es gedauert hat, ein Unternehmen zu finden, das bereit war, die Arbeiten auszuführen. Dieser Abschnitt wurde vor fast drei Jahren zum ersten Mal ausgeschrieben, aber keines der Unternehmen, die sich beworben hatten, wollte den Vertrag formalisieren, weil das Budget nicht den tatsächlichen Marktpreisen entsprach.

Teil des Küstenweges Senda Litoral

Der neue Weg zwischen La Cala de Mijas und Fuengirola ist Teil des Küstenweges für Fußgänger und Radfahrer Senda Litoral, der nach seiner Fertigstellung die gesamte Küste von Nerja bis Manilva verbinden wird. Mijas besitzt bereits sieben Kilometer dieses Weges, der von La Cala de Mijas in südwestliche Richtung führt.