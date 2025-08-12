Hohe Absentismus-Rate: Detektive sollen krankgeschriebene Gemeindebedienstete in Fuengirola überwachen

José Carlos García Fuengirola Dienstag, 12. August 2025 Teilen

Privatdetektive können Untreue aufklären, Beweise für Verbrechen sammeln oder für die Sicherheit von Großveranstaltungen sorgen, aber wenn sie in Fuengirola sind, können sie auch gegen öffentliche Angestellte ermitteln. Die Stadtverwaltung hat einen Vertrag ausgeschrieben, dessen Name kaum Zweifel aufkommen lässt: «Einstellung von Detektiven zur Überwachung von Gemeindebediensteten». Es handelt sich um einen Ein-Jahres-Vertrag, ausgeschrieben für 18.148,79 Euro (14.999 plus MwSt.), bei dem die Privatdetektive bis gestern um 23.59 Uhr ihre Angebote einreichen konnten und mit dem das Rathaus laut den besonderen technischen Spezifikationen den «hohen Absentismus» bekämpfen will.

Wer sich mit der Art des Vertrags befasst, könnte sich zunächst fragen, wer entscheidet, wer untersucht wird, nach welchen Kriterien und auf welche Weise. Die Antwort auf all diese Fragen lautet folgendermaßen. Die städtischen Bediensteten, die von Privatdetektiven ausgeforscht werden können, sind diejenigen, die sich «in einer Situation vorübergehender Arbeitsunfähigkeit oder eine Akte über eine Eignung mit Einschränkungen» haben. Dies wird von der Personalabteilung festgelegt, und die Mindestanzahl der zu ermittelnden Mitarbeiter beträgt zehn. Die Ausschreibung sieht jedoch vor, dass Unternehmen eine höhere Zahl anbieten können. Diese Verbesserung macht bis zu 40 Prozent der Zuschlagskriterien aus, während die restlichen 60 Prozent auf den Preis entfallen.

Mindestens ein Dutzend Mitarbeiter werden untersucht, und jede Überwachung wird drei Tage dauern, obwohl der Zeitraum verlängert werden kann.

Zu den konkreten Aufgaben der Detektive heißt es in der Leistungsbeschreibung: «Der Dienstleister muss eine Voruntersuchung der überwachten Person durchführen, die darin besteht, die von der Stadtverwaltung bereitgestellten Daten zu bestätigen sowie das Vorhandensein anderer Adressen, Telefonnummern, Arbeitsorte und Vorfälle zu überprüfen, die auf offiziellen Websites oder in sozialen Netzwerken erscheinen und einen Mehrwert für die Überwachung darstellen können». Diese vorherige Analyse muss in den Abschlussbericht aufgenommen werden, in dem angegeben werden muss, «in welchen Fällen sie positiv war» und «in welchen Fällen sie negativ war».

Zu dieser Voruntersuchung kommt eine «vollständige» Überwachung hinzu, die «so konzipiert und ausgerichtet» sein muss, dass «ganz klar nachgewiesen» wird, dass der Arbeitnehmer seine übliche oder eine andere Arbeitstätigkeit ausübt, und «Tatsachen, die dies voraussetzen, ohne dass ein klarer und direkter Zusammenhang mit den Tatsachen besteht, die bewiesen werden sollen, reichen niemals aus». Und wenn es darum geht, «Tätigkeiten, Körperbewegungen oder andere Handlungen nachzuweisen, die mit der Situation unvereinbar sind, die zu einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit oder einer Einschränkung der Eignung für die Ausübung des Berufs führt», ist das weitere Vorgehen «dasselbe». Grundsätzlich dauern diese Untersuchungen mindestens drei Tage, es sei denn, die Personalabteilung ist der Ansicht, dass es weniger sein können oder hält dies für unzureichend und beantragt eine längere Untersuchungsdauer.

Absentismus und öffentliche Gelder

Städtische Quellen beziffern die «hohe» Abwesenheitsrate, mit der der Vertrag begründet wird, auf 10 Prozent, drei Punkte über dem nationalen Durchschnitt, und nennen die höchsten Prozentsätze bei den operativen Diensten (zuständig für die Instandhaltung öffentlicher Räume) und der Reinigung (der Dienst wird privat verwaltet, aber in einem Teil der Stadt von städtischen Angestellten ausgeführt). Die Stadtverwaltung betont jedoch, dass dieser Vertrag «nicht das Einzige» ist, das sie zur «Bekämpfung» von «Fehlzeiten» eingeführt hat. «Wir haben auch Berichte von der Versicherungsgesellschaft und dem Gesundheitsüberwachungsdienst angefordert, um die Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der Arbeitnehmer zu verbessern», heißt es.

Gleichzeitig betonen sie, dass es nicht darum geht, den Krankheitsurlaub in Frage zu stellen, und erinnern daran, dass öffentliche Bedienstete, die nicht zur Arbeit erscheinen, im Gegensatz zu Privatunternehmen 100 Prozent ihres Gehalts erhalten und dass sie nicht die erste Verwaltung sind, die einen Vertrag dieser Art abschließt. «Es geht darum, sicherzustellen, dass öffentliche Gelder nicht missbraucht werden», rechtfertigt das Rathaus von Fuengirola die Maßnahme.