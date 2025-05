Sechs große Bronzetafeln erzählen die Geschichte Spaniens in Fuengirola

Lorena Cádiz Fuengirola Montag, 26. Mai 2025 Compartir

In Fuengirola wird in diesen Tagen die Installation des kulturellen und didaktischen Werks 'Wir sind Spanien' abgeschlossen, das aus sechs bronzenen Reliefs besteht, die von dem lokalen Künstler Paco Pérez in Zusammenarbeit mit Charo García geschaffen wurden und einige der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte des Landes darstellen, von den Anfängen bis zur heutigen Zeit. Die Ausstellung wird voraussichtlich am 30. Mai auf der Plaza de España eingeweiht.

'Wir sind Spanien' ist ein monumentales skulpturales Projekt zur Stadtverschönerung mit didaktisch wertvoller Information zur spanischen Geschichte. Es wird ein Teil der Attraktionen der Stadt für Besucher sein, die auch für Menschen aus anderen Ländern und Kulturen interessant sind. «Wir stellen ohne Komplexe die Symbole aus, die alle Spanier vereinen», sagte der Stadtrat für Kultur, Rodrigo Romero.

Jedes Bronzerelief wiegt 1,2 Tonnen, misst drei mal zwei Meter und wird in Pflanzkübeln installiert. Das erste zeigt die Zeit von der Vorgeschichte bis zu den ersten Siedlern. Das zweite Relief zeigt die ersten Zivilisationen, von den Römern bis zu den Muslimen. Das dritte zeigt die Einigung der Königreiche bis zur Entdeckung der neuen Welt. Die vierte Tafel zeigt die wichtigsten Meilensteine des Goldenen Zeitalters. Das fünfte Relief zeigt die Zeit vom Unabhängigkeitskrieg bis zur ersten spanischen Verfassung von 1812. Das sechste und letzte zeigt die jüngste Geschichte.

In diesem Zusammenhang erläuterte der Kulturstadtrat die drei Ziele dieses Projekts: «Das historische Erbe Spaniens zu würdigen und gleichzeitig einen umfassenden Bildungsauftrag zu erfüllen, die Stadt zu verschönern und schließlich über QR-Codes, mit denen jeder eine vollständige Erklärung zu jeder der sechs Tafeln auf sein Mobiltelefon herunterladen kann, für Innovation zu sorgen».