Drei Riesenotterbabys im Bioparc Fuengirola an der Costa del Sol geboren

Der Bioparc Fuengirola hat wieder einen Grund zum Feiern: In den Anlagen des Zoos wurden drei Riesenotterbabys (Pteronura brasiliensis) geboren. Dies ist ein wahrlich außergewöhnliches Ereignis, da diese Art vom Aussterben bedroht ist und zu den am stärksten gefährdeten in Südamerika gehört. Man schätzt, dass es in freier Wildbahn nicht mehr als 7.000 Exemplare gibt.

Zurzeit befinden sich die Jungtiere in einem für die Besucher nicht zugänglichen Bereich des Zoos in einer ruhigen und kontrollierten Umgebung. In den ersten Lebenswochen sind sie völlig von ihren Eltern abhängig sind sie öffnen auch erst ihre Augen öffnen, wenn sie etwa 30 Tage alt sind.

Die in den Brutboxen installierten Kameras fangen einzigartige Momente des Familienlebens der Tiere ein: Man kann auf den Aufnahmen beobachten, wie die Mutter ihre Jungen stillt und wie der Vater sich aktiv an deren Pflege beteiligt. Mitarbeiter des Zoos haben sogar beobachtet, wie beide Elternteile die Jungen mehrmals am Tag von einem Nest zum anderen bringen - ein instinktives Verhalten, das die Hygiene und das Wohlbefinden der Neugeborenen fördert.

Der Riesenotter, der auch als Flussotter bekannt ist, gilt aufgrund seiner Schlüsselrolle in den Ökosystemen Südamerikas als «Schirmspezies». In Ländern wie Argentinien und Uruguay ist er völlig verschwunden. Dort werden jetzt Wiederansiedlungsprogramme durchgeführt, erklärte die Zooverwaltung. In Argentinien zum Beispiel wurden seit 2019 mehrere Exemplare, die in europäischen Zoos geboren wurden, die mit dem Europäischen Programm für gefährdete Arten (EEP) zusammenarbeiten, in die Nationalparks Iberá und El Impenetrable geschickt.

Der Bioparc Fuengirola ist einer von nur zwei Zoos in Spanien, der diese Art beherbergt und sich aktiv an internationalen Erhaltungsprogrammen beteiligt.