Ein Fischerboot aus Fuengirola gerät am Leuchtturm Faro de Calaburras in Brand, die Besatzung muss gerettet werden Zollbeamte und Guardia Civil sind noch vor Ort und versuchen, das Feuer zu löschen, das die Kabine in Brand gesetzt hat

María José Díaz Alcalá Dienstag, 20. Mai 2025 Compartir

Ein Fischerboot mit dem Namen Pedro Benzal, das in Fuengirola stationiert ist, geriet am Dienstag acht Meilen (etwa zwölf Kilometer) südöstlich des Leuchtturms von Calaburras in Brand. Das Feuer brach kurz nach drei Uhr nachmittags aus, und die Besatzung, einschließlich des Kapitäns, konnte gerettet und in Sicherheit gebracht werden.

Der Seenotrettungsdienst erhielt die erste Warnung um 15.05 Uhr auf UKW-Kanal 16, dem maritimen Funksystem, in dem gemeldet wurde, dass ein Fischerboot in Flammen aufgegangen sei und die Besatzung das Schiff verlassen habe, um von zwei Schiffen in der Gegend, der San Pedro und der Sa Rata, gerettet zu werden.

Der Hubschrauber Helimer 220 und das Einsatzboot der Seenotrettung, Salvamar Alnitak, wurden zum Einsatzort gerufen. Das Boot brachte den Kapitän nach Fuengirola. Dort wurde er in einem Krankenwagen von Ärzten behandelt, die jedoch bestätigten, dass er sich in gutem Zustand befand.

Die Patrouillenboote der Zollbehörde und der Guardia Civil sind ebenfalls in das Gebiet gefahren, um zu versuchen, das Feuer auf dem Schiff zu löschen, dessen Kabine nach Angaben von Salvamento Marítimo ausgebrannt ist. Zurzeit sind die Einsatzkräfte noch vor Ort und versuchen, die Flammen, die eine große Rauchsäule verursacht haben, vollständig zu löschen.