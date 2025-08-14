Ein Waldbrand in Mijas mobilisiert Infoca-Hubschrauber

Juan Cano Mijas Donnerstag, 14. August 2025 Teilen

Der Plan zur Bekämpfung von Waldbränden in der Autonomen Gemeinschaft Andalusien (Infoca) meldete heute am frühen Nachmittag einen Waldbrand im Gemeindegebiet von Mijas. Die Flammen sind im Moment noch weit von den städtischen Zentren entfernt, aber die Rauchsäule kann von verschiedenen Punkten der Küste aus gesehen werden.

Das Feuer ist in der Gegend von Santana Golf ausgebrochen, ganz in der Nähe der Finca El Cerrajón, wo sich das Indalo-Reitzentrum befindet. Die Flammen befinden sich auch in unmittelbarer Nähe der Straße nach Entrerríos. Infoca hat drei Luftfahrzeuge eingesetzt, einen schweren Hubschrauber, einen mittelschweren Hubschrauber und einen leichten Hubschrauber. Am Boden sind ein Löschfahrzeug, zwei Verstärkungstrupps und zwei Gruppen von Waldbrandbekämpfern im Einsatz, außerdem zwei Einsatztechniker und ein Umweltbeauftragter. Später stießen zwei weitere Feuerwehren und ein weiterer Einsatztechniker zum Kontingent.

Die Waldbrandbekämpfer versuchen nun, das Feuer zu stabilisieren und unter Kontrolle zu bringen, das sich derzeit in einem niedrigen Gebüsch befindet, damit es nicht näher an die Häuser heranreicht.

In diesem Sommer hat das Rathaus von Mijas eine Informationskampagne zur Verhütung von Waldbränden gestartet, da in der Gemeinde aufgrund des Klimas und der natürlichen Gegebenheiten in den Sommermonaten eine hohe Brandgefahr besteht.