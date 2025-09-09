Eine Menschenkette rettet ein Kind am Strand von Mijas davor, von der Strömung mitgerissen zu werden

José Carlos García Mijas Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Eine von Badegästen gebildete Menschenkette rettete einen 6-jährigen Jungen davor, von der Strömung mitgerissen zu werden. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag um 13.55 Uhr am Strand von Peñón del Cura in Mijas, als die rote Flagge wehte, wie Quellen aus der Stadtverwaltung gegenüber SUR bestätigten.

Der Strand, an dem sich der Vorfall ereignete, ist ein felsiges Gebiet, das für seine Strömungen bekannt ist, und die starken Wellen, die an diesem Tag herrschten, erreichten praktisch das Ende des Strandes. Trotz dieser Umstände ging eine Gruppe von fünf Kindern ins Wasser. Alle konnten sich befreien, bis auf eines, das von der Strömung mindestens zehn Meter weit aufs Meer hinausgetrieben wurde.

Die Situation veranlasste einen der Strandgäste, ins Meer zu gehen, um ihn zu retten, aber auch der Mann wurde ins Meer gezogen. Die Rettungsschwimmer wurden auf die Situation aufmerksam und drei von ihnen kamen dem Jungen und dem Mann zu Hilfe. Sie riefen die Badegäste auf, eine Menschenkette zu organisieren, an der sich schließlich etwa ein Dutzend Personen beteiligten.

Am Ende konnten beide gerettet werden. Das Kind war in gutem Zustand, und der Mann, der Anzeichen von Erschöpfung zeigte, wurde von einem Krankenwagen versorgt, der in die Gegend fuhr, obwohl der Fall keine größeren Probleme bereitete, so das Rathaus von Mijas.