Fertigbauten in Mijas' Sekundarschulen sollen verschwinden

700 Schüler in Mijas werden im laufenden Schuljahr 2025/26 in Klassenzimmern unterrichtet, bei denen es sich um Fertigkonstruktionen handelt. Insgesamt 28 solcher Klassenräume gleichen derzeit den Platzmangel im Schulnetz der drittgrößten Stadt der Provinz aus. Die Fertigkonstruktionen sind in vier weiterführenden Schulen (Las Lagunas, Sierra de Mijas, La Cala und Torre Almenara) sowie in einer Vorschule und Grundschule (Jardín Botánico) im Einsatz.

Vor diesem Hintergrund beschloss der Gemeinderat von Mijas in seiner regulären Sitzung im September, die andalusische Landesregierung zu drängen, dieser Situation ein Ende zu setzen. Dies geschah durch die einstimmige Annahme eines Vorschlags der Sozialistischen Partei PSOE. Der Antrag fordert nicht nur die «Abschaffung» der 28 Fertigkonstruktionen, sondern auch «einen konkreten Zeitplan und ein Budget», denn «weit davon entfernt, eine vorübergehende Maßnahme zu sein, sind die Fertigkonstruktionen die einzigen Klassenzimmer geworden, die viele Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde kennen», bemerkte der Generalsekretär der PSOE in Mijas, Josele González.

Darüber hinaus fordern die politischen Gruppen in Mijas das andalusische Ministerium für Bildungsentwicklung und Berufsbildung auf, zwei der betroffenen Schulen, die IES La Cala und das CEIP Jardín Botánico, zu erweitern und ein neues CEIP im Gebiet La Cala de Mijas zu bauen. Außerdem sollen die Probleme im IES Villa de Mijas beseitigt werden, wo es immer wieder zur Wasserlecks kommt.