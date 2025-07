Fuengirola feiert seinen Día del Perro mit zahlreichen Aktivitäten

BEATRICE LAVALLE FUENGIROLA. Donnerstag, 3. April 2025 Compartir

Am 6. April findet am Hang des Castillo Sohail eine neue Ausgabe des Día del Perro statt, mit dem die Bevölkerung für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den vierbeinigen Freunden sensibilisiert werden soll und die Stadt ihr Engagement für Tiere unter Beweis stellen will. Fuengirola bemüht sich schon seit Jahren mit verschiedenen Kampagnen wie der Werbung für den Tourismus mit Tieren oder der Übernahme der Kosten bei Adoptionen aus dem städtischenTierheim für die in der Stadt gemeldeten Bewohner, sein Image als petfriendly-Gemeinde zu stärken.

Der Hundetag beginnt um 10 Uhr an der Plaza de España, wo sich die Teilnehmer versammeln, um um 10.30 Uhr gemeinsam einen Spaziergang zum Austragungsort des Festes im Umfeld der Burg zu unternehmen. Auf der Plaza de España erhalten die Hundebesitzer ein kleines Präsent für ihr Tier.

Im Parque del Castillo angekommen beginnen die zahlreichen Aktivitäten, die im Laufe des Tages geboten werden. Auch können die Stände besucht werden, an denen verschiedene Tierschutzvereinigungen und Unternehmen wie Veterinärkliniken, Hundefrisöre oder Tierfuttergeschäfte ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten.

Hinsichtlich der Aktivitäten bietet die diesjährige Ausgabe eine Neuheit. Sofern es das Wetter erlaubt, sollen am Strand in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Paseo Board kostenlose Paddle-Surf-Sessions mit Hunden angeboten werden.

Wie gewohnt wird die Hundeeinheit der Nationalpolizei mit Vorführungen einen Einblick in die Arbeit ihrer Tiere geben und der Hundetrainer José Luque López wird einige sportliche und spielerische Aktivitäten veranstalten und Tipps zur Erziehung der Tiere geben.

Auf dem Hundefest wird auch die Tierschutzvereinigung Domus vertreten sein, die an ihrem Stand zur Adoption stehende Hunde präsentieren wird. Zudem wird zum leiblichen Wohl der Besucher ein Barservice eingerichtet,