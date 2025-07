Fuengirola startet Kampagne gegen Insekten und andere Schädlinge

Arbeiter sprühen Mittel zur Schädlingsbekämpfung in die Kanalisation.

Lorena Cádiz Fuengirola Montag, 14. April 2025 Compartir

Aufgrund der gestiegenen Temperaturen hat die Stadt Fuengirola bereits in der vergangenen Woche mit der ersten Kampagne zur Bekämpfung von Insekten und anderen Schädlingen begonnen. Mitarbeiter des Unternehmens Athisa, das in Fuengirola für die Schädlingsbekämpfung zuständig ist, haben ein Produkt zur Schädlingsbekämfung in die Kanalisation gesprüht, wobei im Stadtzentrum und im Ortsteil Los Boliches begonnen und die Kampagne danach auf das gesamte städtsiche Abwassernetzt ausgeweitet wurde.

Im Mai plant die Stadt eine zweite Kampagne, die bis Mitte Juli dauern soll. «Das ganze Jahr über arbeiten wir nach Bedarf, basierend auf den Hinweisen der Bürger, und wenn die Sommersaison kommt und die Temperaturen steigen, führen wir eine zusätzliche intensive Kampagne durch», erklärte Gesundheitsstadtrat Francisco javier García.

Der Stadtrat beruhigte die Anwohner vor dem Anblick der toten Insekten und Ratten. Wenn das Produkt zur Schädlingsbekämpfung in die Kanalisation eingegeben werde, würden Insekten und Nagetiere normalerweise an die Oberfläche kommen und dort sterben. Die städtische Reinigungsgesellschaft würde deshalb Sonderschichten durchführen, um die unschönen Überreste der Schädlinge zu beseitigen.

Zu dem Produkt, das bei der Schädlingsbekämpfung eingesetzt wird, erklärte García, dass es sich um ein mikroverkapseltes Biozid handelt, «das für Mensch und Tier unschädlich ist. Es wird in das Abwassernetz eingebracht und löst sich nach und nach auf. Es breitet sich langsam aus, die Wirkung hält lange und die sehr effektiv».

Der Stadtrat empfahl außerdem, sich bei einem Problem mit Kakerlaken telefonisch unter der Nummer 951 915 197 oder per E-Mail unter sanidad@fuengirola.org an das Gesundheitsamt von Fuenfirola zu wenden.