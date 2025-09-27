Fuengirola veranstaltet am Sonntag seine traditionelle Wallfahrt zur Vorbereitung auf die Feria

Eine Teilnehmerin der Wallfahrt vor der Virgen del Rosario in dem Park El Esparragal während einer vergangenen Ausgabe.

José Carlos García Fuengirola Samstag, 27. September 2025 Teilen

Fuengirola bereitet sich mit seiner traditionellen Wallfahrt auf auf seine Feria del Rosario vor, die vom 6. bis 12. Oktober stattfinden wird. Die Wallfahrt beginnt am Sonntag, 28. September, um 10 Uhr nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Nuestra Señora del Rosario und führt zum Park El Esparragal in der Gemeinde Mijas.

In dem Park wird es eine Getränke- und Essenstheke geben, deren Erlös bei dieser Gelegenheit der Vereinigung der Angehörigen von Alzheimer- und anderen Demenzkranken (AFA) in Fuengirola-Mijas zugute kommt.

Um den Zugang zu erleichtern, hat das Rathaus für die Dauer der Wallfahrt einen kostenlosen Sonderbusdienst eingerichtet, der von 9.30 bis 21.30 Uhr auf der Hinfahrt und von 10 bis 22 Uhr auf der Rückfahrt alle 30 Minuten das Stadtzentrum mit dem Esparragal-Park verbindet.

Dieser Sonderdienst hält an der Avenida Condes de San Isidro (Pasaje Camboria - Plaza Reyes Católicos - Rathaus - Nationalpolizei); Avenida Santa Amalia (gegenüber der Moschee); Paseo de Ponienteund am Park El Esparragal. Die Haltestelle Pasaje Camboria wird zwischen 9.30 Uhr und 21.30 Uhr halbstündlich angefahren.