Fuengirola sperrt einen Abschnitt der N-340 wegen des Abrisses einer Fußgängerbrücke

Die Stadtverwaltung von Fuengirola hat am heutigen Mittwoch die Avenida de las Gaviotas, d.h. einen Teil der alten Nationalstraße 340, für den Verkehr gesperrt, um den Abriss einer Fußgängerbrücke zu ermöglichen, den das Rathaus auf Wunsch der Anwohner durchführen wird. Die Straßensperrung soll bis 16 Uhr andauern.

Die Sperrung betrifft vor allem den Abschnitt zwischen den Kreisverkehren Sol und Torreblanca. Das Rathaus von Fuengirola hat Schulen, Anwohner und Unternehmen in diesem Gebiet gebeten, während der Arbeiten «alternative Zufahrten zu planen». «Wir bitten um Vorsicht und Verständnis, um die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten», sagte die für das Viertel zuständige Stadträtin María Hernández. Die Stadtverwaltung schlägt die Autobahn und die Promenade als Ausweichrouten vor.

Vergrößern Plan des betroffenen Gebiets in Fuengirola von der Avenida de las Gaviotas aus gesehen. SUR

Die Maßnahme ist Teil des Plans zur Verbesserung des Straßennetzes. Die Stadtverwaltung hat «einen Umleitungsplan erstellt, der bereits verfügbar ist, zusammen mit der detaillierten Planung der Arbeiten», so die Stadträtin für Verkehr, Isabel González. Diese Informationen, so González, wurden an die betroffenen Schulen weitergeleitet, um die Organisation des Zugangs während des Tages zu erleichtern.

Die Arbeiten mit einem Budget von fast 107.000 Euro umfassen den Abriss und die Demontage der Fußgängerbrücke und werden 39 Tage dauern. «Diese Infrastruktur wurde vor Jahrzehnten gebaut, um den Fußgängern die Überquerung der alten Nationalstraße 340 zu erleichtern, aber mit der Integration dieser Straße in die Stadt und ihrer Umwandlung in eine Allee wurden Fußgängerübergänge auf gleicher Höhe ermöglicht, sodass das Bauwerk ungenutzt blieb», erklärte die Stadträtin für Stadtplanung, Rocío Arriaga. Der Abriss der Fußgängerbrücke entspricht daher den „Kriterien der Funktionalität und Anpassung an die aktuelle Umgebung«, so Arriaga. „Da sie ihre Funktion nicht mehr erfüllt, war es an der Zeit, sie zu entfernen«, fasste die Stadträtin zusammen.

Der für das Viertel zuständige Stadtrat versicherte, dass durch die Beseitigung der Überführung «Platz auf dem Bürgersteig gewonnen und sowohl das Image als auch der Fußgängerverkehr» in dem Gebiet verbessert werden. «Dies ist eine Maßnahme, die von den Anwohnern seit langem gefordert wird, und zwar zu Recht, da die Infrastruktur ihren Nutzen verloren hat», sagte Hernández abschließend.