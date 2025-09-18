Kampagne der Grünen Flaggen erfolgreich mit großer Beteiligung der Gastronomie in Mijas

Dietmar Förster Mijas Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Mijas hat ihre Teilnahme an der letzten Ausgabe der Kampagne 'Movimiento Banderas Verdes' (Grüne Flaggen) von Ecovidrio mit großem Erfolg abgeschlossen. Von den 561 befragten Gastronomiebetrieben recyceln 95 Prozent Glas, was Mijas zu einem Vorreiter in Sachen Recycling macht.

In den Monaten Juli und August wurden in der Gemeinde 541.856 Kilogramm Glas gesammelt, das sind 30.000 Kilogramm mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024 und fast 60.000 mehr als im Jahr 2023. Diese positive Entwicklung spiegelt die gemeinsamen Anstrengungen von Gastronomen, Anwohnern und Verwaltung wider, die Nachhaltigkeit in Mijas zu stärken.

Die Kampagne wurde mit einem beispiellosen Einsatz von Werbe- und Sensibilisierungsmaßnahmen in der gesamten Gemeinde durchgeführt. Es wurden Plakatwände und Großbildschirme aufgestellt und Werbung auf Stadtbussen geschaltet. Auch in den Medien gab es Spots und Anzeigen.