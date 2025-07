Mann verletzt bei gewaltsamen Einbruch in der Urbanisation Mijas Golf

Die Guardia Civil hat eine Untersuchung über den gewaltsamen Einbruch von fünf vermummten Männern in ein von einem Ehepaar bewohnten Haus in der Urbanisation Mijas ... Golf eingeleitet. Das Paar erzählte den Polizeibeamten, dass die Diebe sie mit einer Schusswaffe eingeschüchtert und den Mann geschlagen hätten.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 13. April, gegen vier Uhr nachmittags. Mehrere Polizeieinheiten trafen am Ort des Geschehens ein, nachdem sie einen Hinweis erhalten hatten, dass in ein Haus in der Calle Oviedo eingebrochen worden war und die mutmaßlichen Angreifer möglicherweise Waffen bei sich hatten.

Trotz des schnellen Eintreffens der Beamten waren die Diebe bereits geflüchtet. Bei dem 46-jährigen Bewohner des Hauses wurden Verletzungen im Gesicht und am Knöchel festgestellt, die ärztlich versorgt werden mussten.

Es ist nicht bekannt, womit die mutmaßlichen Täter geflohen sind, aber die Guardia Civil führt eine Untersuchung durch, um alle Umstände des mutmaßlichen Überfalls zu klären und die Täter zu identifizieren.

Mehrere Schüsse abgefeuert

Erst vor ein paar Wochen gab es in der Gegend einen weiteren Vorfall, bei dem ein Beamter der Ortspolizei von seiner Dienstwaffe Gebrauch machen musste, um einen Dieb aufzuhalten, der nach einem versuchten Einbruch in ein Haus flüchtete. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 28. März, gegen 21.45 Uhr. Mehrere Polizeibeamte trafen ein, nachdem in einem der Häuser ein Alarm ausgelöst worden war. Diese sahen zwei mutmaßliche Einbrecher osteuropäischer Nationalität, die vom Tatort flüchteten. Es kam zu einer Verfolgungsjagd, die auf dem Golfplatz neben dem Wohnkomplex fortgesetzt wurde. Dabei wurden den Angaben zufolge mehrere Schüsse abgefeuert, von denen einer einen der Verdächtigen am Bein traf.

Nach Angaben des Beamten, der den Schuss abgefeuert hatte, wollte er damit einen Angriff der mutmaßlichen Diebe abwehren, die mit einem Brecheisen nach den Beamten warfen und versuchten, sie mit einem Schraubenzieher anzugreifen.

Die Polizei rief den Rettungsdienst an, der den Mann mit einem Krankenwagen in das Krankenhaus Costa del Sol in Marbella brachte. Mehrere Einheiten der Guardia Civil waren ebenfalls vor Ort und übernahmen die anschließende Untersuchung des Vorfalls.