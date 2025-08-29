Mann wegen Einbrüchen in Touristenappartments in Mijas festgenommen

SUR Mijas Freitag, 29. August 2025 Teilen

Die Guardia Civil hat einen Mann verhaftet, der als Täter von fünf Einbrüchen in Touristen- und Ferienanlagen in Mijas gilt. Wie die Guardia Civil in einer Mitteilung an die Medien mitteilte, beging der Festgenommene seine Einbrüche, während die Touristen in ihren Wohnungen schliefen.

Die Ermittlungen begannen im Mai, nachdem die erste Anzeige von einem Touristen, der einige Tage in unserem Land Urlaub machte, eingereicht wurde. Zwei Monate lang führten die Ermittler zahlreiche Schritte durch, die es ihnen ermöglichten, sowohl den Modus Operandi als auch die Identität dieser Person zu ermitteln.

Modus operandi

Der Festgenommene soll die Einbrüche begangen haben, indem er in die Häuser kletterte, in denen er die illegalen Taten beging. Anschließend verschaffte er sich Zugang durch Türen oder Fenster, wobei er die Unachtsamkeit seiner Opfer ausnutzte, die diese wegen der nächtlichen Temperaturen offen oder angelehnt ließen.

In den Häusern stahl der Täter Schmuck und Bargeld, während die Bewohner, allesamt Touristen, die ein paar Tage Urlaub an der Küste Malagas machten, schliefen.

Mitte Juli verhafteten die Ermittler diese Person als mutmaßlichen Täter von fünf Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser. Anschließend wurde er dem Untersuchungsgericht von Fuengirola überstellt.