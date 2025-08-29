Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Einbruchsserie

Mann wegen Einbrüchen in Touristenappartments in Mijas festgenommen

Täter stahl Schmuck und Bargeld, während die Feriengäste schliefen

SUR

Mijas

Freitag, 29. August 2025

Die Guardia Civil hat einen Mann verhaftet, der als Täter von fünf Einbrüchen in Touristen- und Ferienanlagen in Mijas gilt. Wie die Guardia Civil in einer Mitteilung an die Medien mitteilte, beging der Festgenommene seine Einbrüche, während die Touristen in ihren Wohnungen schliefen.

Die Ermittlungen begannen im Mai, nachdem die erste Anzeige von einem Touristen, der einige Tage in unserem Land Urlaub machte, eingereicht wurde. Zwei Monate lang führten die Ermittler zahlreiche Schritte durch, die es ihnen ermöglichten, sowohl den Modus Operandi als auch die Identität dieser Person zu ermitteln.

Modus operandi

Der Festgenommene soll die Einbrüche begangen haben, indem er in die Häuser kletterte, in denen er die illegalen Taten beging. Anschließend verschaffte er sich Zugang durch Türen oder Fenster, wobei er die Unachtsamkeit seiner Opfer ausnutzte, die diese wegen der nächtlichen Temperaturen offen oder angelehnt ließen.

In den Häusern stahl der Täter Schmuck und Bargeld, während die Bewohner, allesamt Touristen, die ein paar Tage Urlaub an der Küste Malagas machten, schliefen.

Mitte Juli verhafteten die Ermittler diese Person als mutmaßlichen Täter von fünf Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser. Anschließend wurde er dem Untersuchungsgericht von Fuengirola überstellt.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Frigiliana lädt zu seinem einzigartigen Festival der drei Kulturen ein
  2. 2 Pop und Techno beim Festival 90 Lovers in Torrox
  3. 3 Hilfe für Brand-Opfer in ganz Spanien %u2013 viele Feuer lodern immer noch
  4. 4 Das Feuer und die Lügen
  5. 5 Villa 42 %u2013 ein verborgenes gastronomisches Kleinod
  6. 6 «Außer Kontrolle geratene» Katzenkolonie verärgert Anwohner in Rincón de la Victoria
  7. 7 Schlaflose Nacht in Vélez-Málaga mit Kultur, Konzerten, Gastronomie, Führungen und vielem mehr
  8. 8 Deutsche Feuerwehrleute haben in Spanien erfolgreich gegen Waldbrände gekämpft
  9. 9 Deutsches Residentenpaar aus Benalmádena organisiert regelmäßig Familientreffen über Grenzen hinweg

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Mann wegen Einbrüchen in Touristenappartments in Mijas festgenommen

Mann wegen Einbrüchen in Touristenappartments in Mijas festgenommen