Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Nationalpolizei
Kurioses

Mann wird verhaftet, weil er die Christus-Figur in einer Kirche in Fuengirola bespuckt hat

Gegen den Verdächtigen, einen 31-jährigen Mann, wird wegen seiner mutmaßlichen Verantwortung für ein Hassverbrechen und ein Verbrechen gegen religiöse Gefühle ermittelt

María José Díaz Alcalá

Fuengirola

Freitag, 10. Oktober 2025

Die Nationalpolizei hat einen 31-jährigen Mann verhaftet, der in eine Kirche in Fuengirola eingebrochen ist und die Figur des gekreuzigten Christus bespuckt hat. Das Kommissariat der Provinz Málaga teilte mit, dass gegen ihn wegen des Verdachts auf ein Hassverbrechen und ein Verbrechen gegen religiöse Gefühle ermittelt wird.

Der Vorfall ereignete sich vor wenigen Tagen, als der Mann«sehr aufgebracht» in die Kirche eindrang und um sich spuckte, während er in Richtung Altar lief.

Im vorderen Bereich der Kirche angekommen, spuckte der Mann laut Zeugenaussagen auf die Schnitzerei des gekreuzigten Christus und griff nach einer Glasscheibe, die den Altartisch abdeckte, mit der «Absicht, sie zu zerschlagen». Die Schreie zweier Frauen in der Kirche hielten den Mann jedoch auf, der schließlich flüchtete.

Daraufhin zeigte der Pfarrer der Kirche den Vorfall an, woraufhin Beamte der Nationalpolizei von Fuengirola eine Untersuchung einleiteten.

Schließlich führten die Ermittlungen zu dem Verdächtigen, einem Mann afrikanischer Herkunft, der als Verantwortlicher für ein Hassverbrechen und ein Verbrechen gegen religiöse Gefühle festgenommen wurde. Der Sachverhalt wurde der zuständigen Justizbehörde gemeldet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Spanien gelingt zusammen mit der kolumbianischen Polizei wichtiger Schlag gegen Kokain-Schmuggler
  2. 2 Prozessionen, Konzerte und DJs bei der Feria von Ojén
  3. 3 Spaniens First Lady Begoña Gómez droht der Prozess
  4. 4 Auslöser für Stromausfall in ganz Spanien war «Kette von Überspannungen»
  5. 5 Drei Tage lang die Hölle los auf dem Oktoberfest von Algarrobo Costa
  6. 6 Frankreich geht uns alle an
  7. 7 Fehler bei Brustkrebsvorsorge in Andalusien hat 2.000 Frauen in Gefahr gebracht
  8. 8 Welche Alternativen zu ChatGPT gibt es?
  9. 9 «Mit der Sonne bekleidet» - religiöse Ausstellung in Málaga
  10. 10 Globale Studie: Vier von zehn Krebstodes-fällen vermeidbar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Mann wird verhaftet, weil er die Christus-Figur in einer Kirche in Fuengirola bespuckt hat

Mann wird verhaftet, weil er die Christus-Figur in einer Kirche in Fuengirola bespuckt hat