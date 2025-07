Massenschlägerei in einem Cannabisclub an der Costa endet mit zwei niedergestochenen Kunden und der Verhaftung des Betreibers

María José Díaz Alcalá Fuengirola Donnerstag, 10. April 2025 Compartir

Eine Massenschlägerei in einem Cannabisclub in Fuengirola an der Costa del Sol führte zur Verhaftung des Betreibers und zur Verletzung von zwei weiteren Personen. Der Vorfall ereignete sich letzte Woche, als die örtliche Polizei Meldungen über eine «Schlägerei» in dem Lokal erhielt. Als die Beamten eintrafen, fanden sie mindestens sechs Personen vor, die in eine Schlägerei verwickelt waren, darunter den Geschäftsführer, der ein blutiges Messer in der Hand hielt.

Zwei der beteiligten Männer erlitten Stichverletzungen, die mit einem Messer zugefügt wurden. Drei Personen flüchteten, als sie die Polizei entdeckten. Der Geschäftsführer, der als Marokkaner identifiziert wurde, versuchte ebenfalls zu fliehen, aber der Polizei gelang es, ihn festzunehmen und gegen ihn wegen des Verdachts der Körperverletzung zu ermitteln.

Die Sanitäter rieten einem der Verletzten, sich in ein Gesundheitszentrum zu begeben, um die Wunde an seinem Kopf nähen zu lassen.

Die Beamten untersuchten den Betrieb auf weitere Unregelmäßigkeiten. Dabei fanden sie Waagen, 1.600 Gramm Cannabis, 1.117 Gramm Haschisch und 480 Gramm Marihuana.

Kürzlich wurde die Polizei auch zu einer anderen Schlägerei zwischen Jugendlichen gerufen, diesmal in der Stadt Málaga. Der Vorfall ereignete sich in einer Sekundarschule, wo ein 20-Jähriger eine Verletzung am Augenlid erlitt, während ein anderer 19-Jähriger festgenommen wurde. Das Opfer gab an, von drei Jungen angegriffen worden zu sein und Tage zuvor Drohungen über soziale Medien erhalten zu haben. Den mutmaßlichen Tätern zufolge hatte der 20-Jährige ein Mädchen ausgelacht, was dann zu der Schlägerei führte.