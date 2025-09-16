Mijas ist am Wochenende Austragungsort des spanischen Boulder- und Speed-Cups für Sportkletterer

SUR Mijas Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Mijas wird am 20. und 21. September zum nationalen Zentrum des Klettersports, wenn dort der spanische Cup im Speed- und Boulderklettern ausgetragen wird. Es ist das erste Mal, dass diese Veranstaltung in Andalusien stattfindet. Austragungsort ist das Messegelände Las Lagunas, wo die offiziellen Wettkampfwände für die olympischen Kletterdisziplinen aufgestellt werden. Die Veranstaltung ist der zweite Wettkampf der offiziellen nationalen Meisterschaft, die vom spanischen Berg- und Klettersportverband (FEDME) organisiert wird.

Die technische und sportliche Organisation des Wettkampfs übernimmt B3 Sportainment, das Unternehmen, das ausschließlich für die Ausrichtung der offiziellen Kletterwettkämpfe der FEDME zuständig ist.

Am Cup nehmen mehr als 350 Sportlerinnen und Sportler aus 37 Provinzen teil.

Der Cup wird mehr als 350 Sportler aus 37 Provinzen und allen regionalen Verbänden des Landes in der Stadt zusammenbringen, die in Frauen- und Männerkategorien, sowohl in der Jugend- als auch in der Erwachsenenklasse, gegeneinander antreten werden. Hinzu kommen Familienangehörige, technische Teams, Schiedsrichter, Organisatoren und Aufbaupersonal, sodass insgesamt mehr als tausend Personen direkt mit dem Wettbewerb verbunden sein werden.

Das Rathaus von Mijas hat sich über seine Sportabteilung für diese Veranstaltung engagiert, um neue und boomende Sportarten wie Klettern, Pickleball und Parkour zu fördern.

Olympische Disziplin

Das Sportklettern, das bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio zur olympischen Disziplin wurde und für Paris 2024 und Los Angeles 2028 bestätigt wurde, verspricht in Mijas ein spannendes Spektakel voller Emotionen, Dynamik und Herausforderungen. „Mit dieser Veranstaltung festigt Mijas seine Position als Referenz für die Organisation von Sportveranstaltungen auf höchstem Niveau und stärkt seine Rolle als Stadt, die offen ist für Sport, Innovation und Sporttourismus«, betonte die Gemeinde.

Darüber hinaus wurde zum ersten Mal im Rahmen der spanischen Meisterschaft im Speed- und Bouldern ein Zelt aufgestellt, in dem die für den Bouldern-Wettbewerb zugelassenen Wände in einem Stück untergebracht sind, mit einem hinteren Bereich zum Aufwärmen für die Sportler und getrennten Wänden für Speed und Bouldern.

Gleichzeitig werden die neue Speed-Wand und die neuen Euroholds-Griffe für diese Disziplin, die vom internationalen Kletterverband IFSC empfohlen werden, zum ersten Mal zum Einsatz kommen.