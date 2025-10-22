Mijas im Schockzustand: Wohnmobil fängt Feuer und die Flammen greifen auf drei weitere Fahrzeuge über

Irene Quirante Mijas Mittwoch, 22. Oktober 2025 Teilen

Eine dichte schwarze Rauchsäule schreckte heute Morgen die Bewohner von Las Lagunas de Mijas auf. Nach Angaben der Gemeinde entstand das Feuer in einem Wohnmobil und griff aufgrund der Heftigkeit der Flammen schnell auf andere Fahrzeuge über, die sich in geringer Entfernung befanden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 09.30 Uhr auf dem freien Feld des Feriageländes. Den Angaben zufolge handelt es sich um ein privates Grundstück, das als Parkplatz abgetreten wurde. Neben dem Wohnmobil verbrannten auch ein Bus und ein Auto. Die Flammen griffen auch auf einen Lastwagen über.

Trotz des Schreckens wurden keine Personenschäden gemeldet. Die ersten Meldungen an den Notruf 112-Andalusien gingen gegen halb zehn ein, als mehrere Nachbarn Alarm schlugen, als sie eine große schwarze Rauchsäule sahen. Ohne zu wissen, woher sie kam, wiesen einige darauf hin, dass sie sich in der Nähe einer Schule zu befinden schien, die jedoch nicht betroffen war.

Die Notrufzentrale aktivierte sofort die Feuerwehr der Stadt sowie die örtliche Polizei, die Infoca, die Guardia Civil und die Gesundheitsdienste als vorbeugende Maßnahme. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, die Polizei hat ihre Ermittlungen über die Ursache aufgenommen.