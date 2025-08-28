Minderjährige nach einer Messerattacke auf ein 18-jähriges Mädchen in Fuengirola festgenommen

Rossel Aparicio Fuengirola Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Eine Minderjährige ist von der örtlichen Polizei in Fuengirola als Täterin eines Messerangriffs auf ein 18-jähriges Mädchen festgenommen worden, das verletzt ins Krankenhaus der Costa del Sol gebracht wurde.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 23 Uhr auf der Plaza de la Hispanidad. Bei den Notrufzentralen 112 und 092 gingen mehrere Anrufe ein, in denen ein Vorfall zwischen zwei Mädchen gemeldet wurde. Als die Beamten eintrafen, stellten sie fest, dass eine der beiden blutüberströmt war und Stichwunden an einem ihrer Arme hatte, wie das Rathaus auf seiner Website mitteilte. Die Angreiferin flüchtete nach Angaben der örtlichen Polizei. Die verletzte junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie genäht wurde.

Nach mehreren Befragungen von Zeugen und dem Vergleich von Bildern der Überwachungskameras an diesem öffentlichen Ort gelang es den Beamten, die Angreiferin zu identifizieren. Nachdem diese zugegeben hatte, für den Vorfall verantwortlich zu sein, wurde sie verhaftet und an die Nationalpolizei übergeben.

Nach Angaben der örtlichen Polizei war das städtische Videoüberwachungssystem ausschlaggebend für die Ermittlung des Aufenthaltsortes und die anschließende Verhaftung der Täterin.