Neue Verordnung für Betreiber von Pferdekutschen und Eseltaxis in Mijas Pueblo

SAD Mijas Freitag, 11. April 2025 Compartir

Die Stadtverwaltung von Mijas hat eine neue Verordnung zur Regelung der Eseltaxis und der Pferdekutschen erlassen, die das im August 2024 veröffentlichte Dokument ergänzt und aktualisiert. Sie fasst im Wesentlichen die verschiedenen Maßnahmen und Empfehlungen in einem einzigen Dokument zusammen, die in den letzten Monaten verabschiedet wurden, und das alles vor dem Beginn der touristischen Hochsaison und dem Anstieg der Temperaturen, was jedes Jahr in dieser Gemeinde aufgrund der ständigen Beschwerden von Tierschutzorganisationen und einigen Einwohnern der Gemeinde zu Kontroversen führt.

Das Dokument, das von Bürgermeisterin Ana Mata unterzeichnet wurde, stützt sich auf drei Hauptpunkte. Im ersten Punkt wird daran erinnert, dass die Route und der Zeitplan des Dienstes geändert werden können, um die Gesundheit der Tiere und der Fahrer selbst zu schützen. So heißt es in der Verordnung, dass im Falle einer gelben Wetterwarnung von Aemet wegen hoher Temperaturen der Dienst zwischen 14 und 18 Uhr nicht durchgeführt werden darf, während bei orangen oder roten Warnungen der Dienst direkt eingestellt wird, solange er noch aktiv ist.