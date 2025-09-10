Sur Deutsche

Hausbesetzung

Paar verhaftet wegen versuchter Hausbesetzung in Las Lagunas in Mijas

Der Hausbesitzer ertappte sie dabei, wie sie das Schloss an der Tür seines Hauses aufbrachen und sich Zugang zum Inneren verschafften

Euiropa Press

Mijas

Mittwoch, 10. September 2025

Ein Mann und eine Frau wurden von der örtlichen Polizei in Las Lagunas in Mijas festgenommen, nachdem sie in ein Haus eingebrochen waren und versucht hatten, es zu besetzen.

Nach Angaben der örtlichen Sicherheitskräfte ereigneten sich die Vorfälle am 1. September, als die Einsatzzentrale einen Notruf erhielt, in dem mitgeteilt wurde, dass mehrere Personen versuchten, in ein Haus in Camino de Santiago einzudringen.

Als die Beamten eintrafen und den Eigentümer befragten, erzählte er ihnen, dass er einen Mann und eine Frau überrascht hatte, die das Schloss an der Tür seines Hauses aufgebrochen und sich Zugang zum Inneren verschafft hatten, die das Haus jedoch schnell verließen, nachdem sie seine Anwesenheit bemerkt hatten.

Nach einer Durchsuchung der Gegend wurde das Paar in einer benachbarten Straße von den Beamten aufgegriffen, wo sie von dem Hauseigentümer identifieziert werden konnten.

Der Mann und die Frau wurden wegen Einbruch und Hausfriedensbruch festgenommen. Sie wurden zur Guardia Civil gebracht, während der Eigentümer den Beamten mitteilte, dass er beabsichtige, eine Anzeige über den Vorfall zu erstatten.

