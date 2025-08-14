Panik am Strand von Mijas: Jetski rast fahrerlos auf das Ufer zu

Irene Quirante Mijas Donnerstag, 14. August 2025 Teilen

Er verlor völlig die Kontrolle über den Jet-Ski, der in Richtung Ufer raste. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag an einem Strand in Mijas. Wie mehrere Zeugen mit ihren Mobiltelefonen festhielten, raste das Boot an mehreren Badegästen vorbei und landete schließlich auf dem Strand, wo sich ebenfalls viele Menschen versammelt hatten.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten, und es war ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Der Vorfall, der sich am Nachmittag an dem als La Luna bekannten Strand ereignete, löste jedoch Panik - und auch Empörung - unter den Menschenmassen aus, die in dieser Gegend die Küste genossen.

Der Fahrer des Jetskis konnte dank der schnellen Zusammenarbeit der Rettungsschwimmer und der Ortspolizei von Mijas identifiziert werden, obwohl er zunächst versucht hatte, in Richtung des Hafens von Cabopino zu fliehen.

Derselben Quelle zufolge wurde der Mann, über den keine näheren Angaben gemacht wurden, bei der Guardia Civil wegen des rücksichtslosen Manövers angezeigt wegen der angeblichen Fahrlässigkeit, bei der die Sicherheit der Badegäste gefährdet wurde.

Wie in den Videos des zu sehen ist, steht der Fahrer auf dem Jetski und fällt rückwärts ins Wasser, woraufhin das Boot fahrerlos weiter in Richtung Ufer rast, wo es strandet.

Es sei daran erinnert, dass es in der Provinz Málaga in diesem Jahr bereits mehrere tödliche Zwischenfälle mit Jetskis gegeben hat. Der letzte dieser Vorfälle ereignete sich am 29. Juni, als eine Frau auf einem dieser Boote starb wurde, als sie in Manilva von einem Schnellboot überfahren wurde. Die Guardia Civil verhaftete den Fahrer wegen fahrlässiger Tötung und eines positiven Alkoholtests.