Der Strand Los Toros in Manilva.

Ester Requena Manilva Montag, 30. Juni 2025

Eine Frau ist am Samstag in Manilva gestorben, als sie mit ihrem Jetski gegen ein Motorboot geprallt war. Der Unfall ereignete sich gegen 19.25 Uhr am Strand Los Toros.