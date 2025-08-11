IMED German Clinic Marbella – Exzellente medizinische Versorgung an der Costa del Sol

SUR deutsche Marbella Montag, 11. August 2025 Teilen

Sie hat sich als führende, hochwertige medizinische Einrichtung etabliert. Seit vielen Jahren betreut die Klinik Patienten, sowohl aus der Region als auch international. Und seit über einem Jahr sind in den modernen Räumlichkeiten in der Calle Jacinto Benavente 10 (29601 Marbella) überdurchschnittliche medizinische Leistungen nun unter einem Dach vereint – und das in vertrauter Umgebung.

Die Klinik bietet eine beeindruckende Bandbreite an Fachdisziplinen und damit eine umfassende interdisziplinäre medizinische Versorgung:

Pädiatrie / Neonatologie / Kinderkardiologie, Orthopädische Chirurgie / Unfallchirurgie / Traumatologie, Zahnmedizin / Implantologie / Kieferorthopädie, Hausarztmedizin / Familienmedizin / Allgemeinmedizin, Dermatologie, Gynäkologie / Geburtshilfe, Gastroenterologie, Kardiologie, Endokrinologie, Hals-Nasen-Ohren-Medizin, Neurologie / Neurophysiologie, Allgemeinchirurgie, Psychologie, Physiotherapie & Osteopathie.

Das Team besteht aus hochqualifizierten Ärzten mit internationalen Abschlüssen. Dadurch profitieren alle Patienten von einer Behandlung «wie zu Hause».

Sprachlich wird eine hervorragende Betreuung in Deutsch, Spanisch, Englisch und Französisch sowie zum Teil auch in Griechisch und Russisch geboten – speziell für internationale Familien ein großer Vorteil.

Die IMED German Clinic legt großen Wert auf eine warme, persönliche Atmosphäre sowie kurze Wartezeiten und individuelle Betreuung. Bereits am Empfang wird exzellenter Service geboten – ein Faktor, der von vielen Patienten hervorgehoben wird.

Moderne Technik kombiniert mit empathischem Umgang trägt dazu bei, dass sich Patienten sicher und aufgehoben fühlen.

Dra. Rocío Estella – Profil einer exzellenten Kinderärztin in Marbella

Fachärztin für Kinderheilkunde und Neonatologie mit umfangreicher Erfahrung in Kinderkardiologie. An Forschungsarbeiten zur Kinderernährung am Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund beteiligt. Dra. Rocío Estella war lange als Oberärztin an der neonatologischen Kinderintensivstation im Klinikum Dortmund tätig.

Sie bietet umfassende Leistungen in Pädiatrie, Neonatologie, Jugendmedizin und Kinderkardiologie an – inklusive Vorsorgeuntersuchungen nach deutschen Standards (U1–U11, J1–J2), Impfungen, Ernährungs‑ und Stillberatung, Allergiediagnostik, pädiatrischen Ultraschalldiagnostiken (z. B. Abdomen, Gehirn, Hüfte, Niere, Herz).

Für ihr herausragendes Engagement wurde sie in der Kategorie Pädiatrie mit dem Nationalen Medizinpreis Siglo XXI Awards 2025 ausgezeichnet.

Dra Estella spricht Spanisch, Deutsch, Englisch und Griechisch, was ihrer Arbeit mit internationalen Familien an der Costa del Sol besonders zugutekommt .

Sie legt großen Wert auf einen nahen, familiären Umgang, individuelle Betreuung und Prävention. Die Kombination aus modernster medizinischer Technik und empathischer Betreuung macht ihre Praxis bei vielen Eltern besonders beliebt.

Laut Online-Bewertungen erhält sie durchweg 5‑Sterne-Bewertungen für Professionalität und Fürsorge. Sie bietet auch Hausbesuche in besonderen Fällen an.

Dr. Ignatios Chatziandreou – Profil eines Pioniers in der Orthopädie, Innovator im Bereich 3D‑gedruckter Prothesen

In Deutschland ausgebildeter Orthopädischer Chirurg, der nach seinem Facharzt mehrere Jahre als Oberarzt im Klinikum Dortmund in der Abteilung für Endoprothetik tätig war. Dr. Ignatios Chatziandreou ist einer der Pioniere in Europa, der individualisierte Knieprothesen aus dem 3D-Drucker implantierte. Als Referend und Ausbilder ist er bei Fachkongressen und Workshops in ganz Europa tätig.

Vergrößern Dr. Ignatios Chatziandreou.

2016 hat er diese innovative Operationstechnik als Pionier exklusiv in Spanien eingeführt und seitdem über 8.000 primäre Knie‑ und Hüftendoprothesen und mehr als 750 Revisionseingriffe – mit Fokus auf minimal-invasive Verfahren – durchgeführt und mehr als 550 modernste massangefertigte Prothesen aus dem 3D-Drucker angefertigt.

Zudem bietet Dr. Chatziandreou eine umfassende Expertise in Artroskopie (Knie, Schulter), Sportorthopädie, Beinumstellungsoperationen und verfügt über große Erfahrung im Bereich Sportmedizin, unter anderem als Teil des medizinischen Teams von Borussia Dortmund.

Dr. Chatziandreou ist Preisträger folgender Auszeichnungen:

Preis 'A Tu Salud' 2019 als Experte für personalisierte, maßangefertigte Knieprothesen aus dem 3D-Drucker.

Auszeichnung‚ Pasteur II Edirion' 2021 als Experte in der Endoprothetik.

Auszeichnung mit dem‚ Nationalen Preis für Medizin 2023' als Experte für Prothesenoperationen, insbesondere mit maßangefetrigten aus dem 3D-Drucker.

Das Prinzip der 3D-Prothesen

Der Erfolg von 3D-Prothesen basiert auf der maßgeschneiderten, patientenspezifischen Herstellung einer Knieendoprothese mithilfe von 3D-Drucktechnologie. Im Gegensatz zu Standardprothesen, die in festgelegten Größen und Formen produziert werden, wird bei 3D-Prothesen die Anatomie des individuellen Gelenkes exakt nachgebildet – für eine personalisierte Passform und verbesserte Funktion.

Grundlage ist ein präoperatives CT. Diese Daten werden in digitale 3D-Modelle umgewandelt, die exakt die Anatomie, Knochendichte und Achsverhältnisse des Patienten abbilden. Anhand dieser Daten wird die optimale Prothese für das jeweilige Gelenk herausberechnet und der 3D Drucker druckt sie aus, ebenso wie die maßgeschneiderten OP-Instrumente (cutting guides), um den Eingriff exakt nach Plan umsetzen zu können.

Die Implantate sind wie eine Kopie des Gelenkes des Patienten anatomisch exakt an den Knochen angepasst. Dies ermöglicht eine bessere Stabilität, biomechanische Funktion und längere Haltbarkeit und insgesamt signifikant höhere Patientenzufriedenheit.

In Europa ist Dr. Ignatios Chatziandreou einer der Vorreiter auf diesem Gebiet (u. a. in Marbella).