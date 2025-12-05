Deutsche Gottesdienste an der Costa del Sol zu Advent und den Festtagen

DIETMAR FÖFRSTER MARBELLA/TORROX. Freitag, 5. Dezember 2025 Teilen

Die Deutschen Kirchengemeinden an der Costa del Sol feiern auch in diesem Jahr spezielle Gottesdienste zum Advent und an den Festtagen zu Weihnachten und Neujahr.

Die Evangelische Kirche EKD Costa del Sol lädt am kommenden Sonntag, 7. Dezember um 12 Uhr nach dem Gottesdienst in El Ángel (Nueva Andalucía) in Marbella zum festlichen Advents-Kirchkaffee ein. In vorweihnachtlicher Stimmung wird eine gemütliche Zeit im Kirchenpatio bei Glühwein, Saftpunsch, Weihnachtsgebäck und Stollen verbracht. Außerdem werden dazu Weihnachtslieder gesungen.

Am Mittwoch, 24. Dezember findet in El Morche (Torrox) um 12 Uhr eine Heiligabend-Vesper mit Pfarrer Wilfried Steinke statt, für die bei ihm persönlich um Anmeldung gebeten wird. In der Kirche El Ángel in Marbella wird die Heiligabend-Vesper um 16.30 Uhr mit Pfarrer Achim Kunze von der Costa Blanca veranstaltet.

Sowohl in Torrox als auch in Marbella finden am 27. und 28. Dezember sowie am 3. und 4. Januar 2026 Gottesdienste mit Pfarrer Lars Pferdehirt aus Madrid statt,

Katholische Messen

Mitglieder und Freunde der katholischen Gemeinde an der Costa del Sol dürfen sich am Samstag, 13. Dezember auf eine Heilige Messe mit Pfarrer Alfred Scheller um 16.30 in El Morche (Torrox) und am Sonntag, 14. Dezember um 12.30 Uhr in El Ángel (Marbella) freuen.

Das Hochfest der Geburt Christi feiern die katholischen Kirchenbesucher an Heiligabend, 24. Dezember um 16.30 Uhr im Rahmen einer Christmette in El Morche (oben in der Pfarrkirche), und am Donnerstag, 25. Dezember erwartet Pfarrer Scheller die katholischen Kirchgänger um 12.30 Uhr in El Ángel (Marbella).

Das Fest der Heiligen Familie wird am Sonntag, 28. Dezember in Form einer Heiligen Messe mit Taufe um 12.30 Uhr in El Ángel gefeiert.

Am zweiten Sonntag nach Weihnachten findet zu Silvester, Neujahr und Dreikönig am Samstag, 3. Januar 2026 um 16 Uhr in El Morche eine Heilige Messe und anschließende Mitbringparty statt. Für die katholischen Kirchenfreunde in Marbella finden die Heilige Messe und die anschließende Mitbringparty am Sonntag, 4. Januar um 12.30 Uhr in der Kirche El Ángel statt.

Neue Gäste sind zu den Gottesdiensten der Kirchengemeinden beider Konfessionen in Marbella und Torrox herzlich eingeladen.