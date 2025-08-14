Restaurant Lacaliza in Rincón de la Victoria erhält erneut Auszeichnungen des Repsol-Führers

MARTINA MARTÍNEZ RINCÓN DE LA VICTORIA. Donnerstag, 14. August 2025 Teilen

Das Restaurant Lacaliza hat zwei seiner begehrtesten Auszeichnungen aus dem Jahr 2024 erneuert: die Auszeichnung 'Solete' des Repsol-Führers und den nationalen Gastronomiepreis 'Plato de Oro' von Radio Turismo. Die Plakette für die erste Auszeichnung hat das von Óscar Delgado und Conchi García in Rincón de la Victoria geführte Restaurant bereits erhalten; die zweite wird am 30. September im Hotel Alfonso XIII in Cartagena (Murcia) im Rahmen der seit 1985 jährlich von Radio Turismo veranstalteten Gala überreicht.

«Wir freuen uns riesig, denn es ist eine Anerkennung, die sowohl unsere Arbeit als auch den Standort auszeichnet», sagte ein stolzer Óscar Delgado über die Auszeichnungen, die die starke Dynamik des Restaurants bestätigen: «Unser Ziel ist es, uns täglich weiter zu verbessern, sowohl was unsere Einrichtungen als auch das Kundenerlebnis betrifft, und darauf kommt es an», bekräftigt Óscar Delgado. Das Lokal verzeichnet immer mehr Besucher von außerhalb Andalusiens und sogar aus den USA: «Dank des Direktflugs nach New York rufen die Leute sogar Monate im Voraus an, um zu reservieren.» Der Küchenchef und Unternehmer sieht den Standort als einen Pluspunkt für die «Kombination» Cueva del Tesoro plus Restaurant.

Es überrascht nicht, dass das Lacaliza-Team, das mittlerweile 70 Mitarbeiter zählt, großen Wert auf Details und auf die Ausstattung legt. Sie wissen, dass dies eine ihrer Stärken ist. Auf den 3.500 Quadratmetern Fläche, verteilt auf zwei Etagen, befindet sich auch eine Panoramaterrasse für ein geselliges Zusammensein nach dem Essen, und man kann aus über 250 Spirituosen auswählen. Neu im Angebot haben Óscar Delgado und Conchi García 'Absoluto', ein Konzept für den Abend, das ein Dinner mit Musik und Getränken kombiniert.

Produkte der Saison

Die Säule des Restaurants bildet ein gastronomisches Angebot, das auf lokalen Erzeugnissen der Saison basiert. Im Mittelpunkt des Lokals stehen Reisgerichte, iberisches Fleisch, Fisch aus dem Hafen von Caleta de Vélez und eine Vielfalt an Desserts aus der hauseigenen Konditorei, bei denen es die ungewöhnliche Präsentation zu beachten gilt.

Mit großer Zufriedenheit blicken Óscar Delgado und Conchi García auf das zurück, was sie in nur sieben Jahren erreicht haben. Sie waren keine Neulinge in der Branche und brachten die Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten an der Spitze des legendären Restaurants Riosol mit, wo sie auf Veranstaltungen aller Art spezialisiert waren. Und auch das stellen sie im Lacaliza weiterhin unter Beweis. Übrigens: in den Sommermonaten erwartet die Gäste eine zusätzliche Attraktion: Live-Musik.