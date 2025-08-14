Große Teile Spaniens von heftigen Bränden heimgesucht

DPA/ SDA MADRID. Donnerstag, 14. August 2025 Teilen

Angesichts der zahlreichen Waldbrände in verschiedenen Teilen des Landes hat das spanische Innenministerium den Status des Allgemeinen Staatlichen Notfallplans (Plegem) auf eins erhöht.

Die Generaldirektorin für Katastrophenschutz und Notfälle, Virginia Barcones, hat am Dienstagmorgen diese Vor-Notfall-Phase aktiviert, was es dem Nationalen Zentrum für die Überwachung und Koordinierung von Notfällen (Cenem) ermöglicht, den Einsatz staatlicher Mittel zur Unterstützung der am stärksten betroffenen autonomen Gemeinschaften besser zu koordinieren und auszuweiten, um die Situation zu überwachen und die Entwicklung der Ausbrüche vorwegzunehmen. Barcones hat außerdem eine Dringlichkeitssitzung des Staatlichen Koordinierungs- und Verwaltungsausschusses (Cecod) einberufen, um die Notlage zu bewerten, an der unter anderem die Leiter des Ökologischen Übergangs, der Aemet und des Verteidigungsministeriums teilnahmen.

Kastilien-León ist derzeit mit elf aktiven Bränden konfrontiert, von denen fünf den Schweregrad zwei aufweisen. In Zamora haben die Brände in Molezuelas de la Carballeda und Puercas die Bewohner von bis zu acht Gemeinden zur Evakuierung gezwungen und die Sperrung mehrerer Straßen verursacht. In León hielten Brände in Yeres, Paradiña und Llamas de Cabrera die Feuerwehren in Alarmbereitschaft. Das Feuer in Yeres hat die zum Weltkulturerbe zählende Stätte Las Médulas in Mitleidenschaft gezogen und die Evakuierung von etwa 800 Personen erzwungen.

In Navarra wird das Feuer in Carcastillo weiterhin stabilisiert. Die Feuerwehr-Einheiten haben ein besonderes Augenmerk auf jene Stellen, an denen die hohen Temperaturen und die niedrige Luftfeuchtigkeit das Brandrisiko extrem hoch halten.

In Tarifa (Cádiz) wurden wegen eines am Montag entstandenen Brandes erneut Tausende von Menschen evakuiert. Die Löscharbeiten, die vom Plan Infoca koordiniert werden, konzentrierten sich auf den Schutz der Wohnsiedlungen von Atlanterra und die Einrichtung von Verteidigungslinien gegen die Flammen. Dieser Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach der Löschung eines anderen Brandes in der Gegend von La Peña, bei dem 283 Hektar betroffen waren.

Todesopfer

In der Region Madrid hat der Brand in Tres Cantos, bei dem 2.000 Hektar Busch- und Weideland den Flammen zum Opfer fielen, das Leben eines Arbeiters auf einem Pferdehof gefordert; er erlitt Verbrennungen an 98 Prozent seines Körpers und starb kurze Zeit nach seiner Bergung im Krankenhaus. Des weiteren wurde in der Gegend um Nogarejas (León) ein Freiwilliger, der mit einem Traktor bei den Löscharbeiten half, von den Flammen erfasst und kam dabei ebenfalls ums Leben. Zudem mussten in ganz Spanien zahlreiche Einsatzkräfte und Freiwillige wegen Verbrennungen und Rauchvergiftungen ärztlich behandelt werden.

Das Feuer im Zentralmassiv von Ourense schreitet weiter voran und hat in den letzten Stunden zu Räumungen in Maceda und Chandrexa de Queixa gezwungen, wo bereits mehr als 3.000 Hektar brennen. Die Consellería de Medio Rural hat das Level 2 wegen der Gefahr für Häuser in mehreren Teilen der beiden Gemeinden aktiviert. Am Dienstagmorgen mussten fünf Personen in A Senra (Chandrexa) und weitere vier in Calveliño do Monte (Maceda) evakuiert werden, wo ein Gegenfeuer zum Schutz des Dorfes gelegt wurde.

In Portugal bekämpfen mehr als 1.700 Feuerwehrleute vier große Brände, vor allem in der nördlichen Hälfte des Landes, mit kritischen Gebieten in Vila Real, Trancoso, Covilha und Tabuaço. Die portugiesischen Behörden haben Unterstützung durch zwei von Marokko entsandte Canadair-Flugzeuge erhalten und halten die Alarmbereitschaft nach einem Sommer aufrecht, in dem bereits rund 60.000 Hektar verbrannt sind.

Das Innenministerium erinnert daran, dass die Vor-Notfall-Phase nicht die staatliche Verwaltung der Einsätze bedeutet, die weiterhin in der Verantwortung der autonomen Gemeinschaften liegt, aber sie ermöglicht eine verstärkte Koordinierung und Mobilisierung der Ressourcen der allgemeinen Staatsverwaltung angesichts einer der schwersten Brandwellen der letzten Jahre.