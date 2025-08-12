Spanische Regierung aktiviert angesichts der zahlreichen Brände auf der Halbinsel die Vor-Notfall-Phase

Miguel G. Casallo Madrid Dienstag, 12. August 2025 Teilen

Angesichts der zahlreichen Waldbrände in verschiedenen Teilen des Landes hat das spanische Innenministerium die operationelle Situation des Allgemeinen Staatlichen Notfallplans (Plegem) auf eins erhöht und die Vor-Notfallphase ausgerufen. Die Maßnahme zielt darauf ab, den Einsatz staatlicher Mittel zur Unterstützung der am stärksten betroffenen autonomen Gemeinschaften zu koordinieren und zu verstärken.

Die Generaldirektorin für Katastrophenschutz und Notfälle, Virginia Barcones, hat in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags die Vor-Notfall-Phase aktiviert, was es dem Nationalen Zentrum für die Überwachung und Koordinierung von Notfällen (Cenem) ermöglicht hat, ein verstärktes Kommunikationsprotokoll mit den regionalen Zentren zu initiieren, um die Situation zu überwachen und die Entwicklung der Ausbrüche vorwegzunehmen. Barcones hat außerdem eine Dringlichkeitssitzung des Staatlichen Koordinierungs- und Verwaltungsausschusses (Cecod) einberufen, um die Notlage zu bewerten, an der unter anderem die Leiter des Ökologischen Übergangs, der Aemet und des Verteidigungsministeriums teilnahmen.

Kastilien und León, eine der am stärksten betroffenen Regionen

Kastilien und León ist derzeit mit elf aktiven Bränden konfrontiert, von denen fünf den Schweregrad zwei aufweisen. In Zamora haben die Brände in Molezuelas de la Carballeda und Puercas die Bewohner von bis zu acht Gemeinden zur Evakuierung gezwungen und die Sperrung mehrerer regionaler und provinzieller Straßen verursacht. In León hielten Brände in Yeres , Paradiña und Llamas de Cabrera die Feuerwehren in Alarmbereitschaft. Das Feuer in Yeres hat die zum Weltkulturerbe zählende Stätte Las Médulas in Mitleidenschaft gezogen und die Evakuierung von etwa 800 Personen erzwungen.

Navarra und Andalusien, unter äußerster Wachsamkeit

In Navarra wird das Feuer in Carcastillo weiterhin stabilisiert, wo die Feuerwehrleute heiße Stellen auffrischen und kontrollieren, obwohl die hohen Temperaturen und die niedrige Luftfeuchtigkeit das Brandrisiko extrem hoch halten.

In Tarifa (Cádiz) hat ein am Montag erklärter Brand Tausende von Menschen zur Evakuierung gezwungen und hält die Operation in der Einsatzlage 1. Die Löscharbeiten, die vom Plan Infoca koordiniert werden, konzentrierten sich auf den Schutz der Wohnsiedlungen von Atlanterra und die Einrichtung von Verteidigungslinien gegen die Flammen. Dieser Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach der Löschung eines anderen Brandes in der Gegend von La Peña, bei dem 283 Hektar betroffen waren und der zu präventiven Räumungen führte.

Tragödie in Tres Cantos

In der Gemeinschaft Madrid hat der Brand in Tres Cantos das Leben eines Mannes gefordert, der Verbrennungen an 98 % seines Körpers erlitt. Regierungspräsident Pedro Sánchez sprach der Familie des Opfers sein Beileid aus und erinnerte daran, dass das Land einer «extremen Brandgefahr» ausgesetzt ist, und forderte die Bürger auf, äußerste Vorsicht walten zu lassen.

Auch der Nordwesten der Halbinsel leidet unter dem Ansturm des Feuers

Das Feuer im Zentralmassiv von Ourense schreitet weiter voran und hat in den letzten Stunden zu Räumungen in Maceda und Chandrexa de Queixa gezwungen, wo bereits mehr als 3.000 Hektar brennen. Die Consellería de Medio Rural hat die Situation 2 durch die Gefahr für Häuser in mehreren Gemeinden der beiden Gemeinden aktiviert. In den frühen Morgenstunden mussten fünf Personen in A Senra (Chandrexa) und weitere vier in Calveliño do Monte (Maceda) evakuiert werden, wo ein Gegenfeuer zum Schutz des Dorfes gelegt wurde.

In Portugal bekämpfen mehr als 1.700 Feuerwehrleute vier große Brände, vor allem in der nördlichen Hälfte des Landes, mit kritischen Gebieten in Vila Real, Trancoso, Covilha und Tabuaço. Die portugiesischen Behörden haben Unterstützung durch zwei von Marokko entsandte Canadair-Flugzeuge erhalten und halten die Alarmbereitschaft nach einem Sommer aufrecht, in dem bereits rund 60 000 Hektar verbrannt sind.

Das Innenministerium erinnert daran, dass die Phase vor dem Notstand nicht die staatliche Verwaltung der Einsätze bedeutet, die weiterhin in der Verantwortung der autonomen Gemeinschaften liegt, aber sie ermöglicht eine verstärkte Koordinierung und Mobilisierung der Ressourcen der allgemeinen Staatsverwaltung angesichts einer der schwersten Brandwellen der letzten Jahre.