Brände bei Tarifa: Einige Evakuierte dürfen in ihre Häuser zurück, das Feuer ist noch an drei Stellen aktiv

Dienstag, 12. August 2025

Der andalusische Innenminister Antonio Sanz hat mitgeteilt, dass der Waldbrand, der am Montag in der Sierra de la Plata in Tarifa (Cádiz) ausgebrochen ist, immer noch aktiv ist, dass aber nach einer Analyse der aktuellen Situation die selektive Rückkehr der Personen, die am Montag in Sicherheit gebracht werden mussten, erlaubt wird.

Vor den Medien erklärte der Minister im erweiterten Kommandoposten in Zahara de los Atunes, dass mehr als 200 Brandbekämpfer des Plan Infoca und Feuerwehrleute aus der Provinz im Einsatz sind und dass es immer noch «drei aktive Stellen» an der rechten Flanke des Waldbrandes gibt, der «immer noch virulent ist».

In Bezug auf die aus Urbanisationen wie Atlanterra und Playa de los Alemanes und dem Hotel El Cortijo Evakuierten erklärte der Minister, dass sie zunächst nicht an ihre ursprünglichen Standorte zurückkehren können, da sie sich in der Nähe dieser Brandherde befinden, die immer noch unkontrolliert sind. Anwohner und Tourissten, die in den Hotels Meliá, Atlántico und Varadero und in den höher gelegenen Siedlungen wie Mar de Plata, Almadraba, Atlanterra-Playa und Jardines de Zahara untergebracht sind, können jedoch zurückkehren, da sie sich weiter südlich befinden.

Für die Betreuung der Evakuierten hat die Nachbargemeinde Zahara de los Atunes die Mehrzweckhalle der Grundschule CEIP Miguel de Cervantes und die Kirche Nuestra Señora del Carmen eingerichtet, in der etwa 400 der mehr als 1.500 Menschen, die gestern ihre Unterkünfte verlassen mussten, übernachtet haben.

«Wir sind optimistisch, aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen und wir bitten daher um Vorsicht , Verantwortung und Geduld von denen, die leider zu ihrer Sicherheit, die an erster Stelle steht, noch nicht in ihre Häuser zurückkehren können«, sagte der Minister.

Antonio Sanz bedankte sich für die Zusammenarbeit bei den Stadtverwaltungen von Zahara, Tarifa und Barbate sowie dem Zivilschutz und der vom Koch José Andrés geleiteten NGO, die Lebensmittel an die Evakuierten verteilt hat, die eine «ruhige und gelassene» Nacht erlebt haben, so der Minister, der das Verhalten der Einwohner von Zahara und der Touristen, die sich in der Gegend aufhielten, hervorhob, denn «ihr Verhalten war wieder einmal beispielhaft». Der international bekannte Koch José Andrés verbringt derzeit seinen Sommerurlaub in Zahara de los Atunes.

Zehn Flugzeuge und Hubschrauber der andalusischen Waldbrandbekämpfungsbehörde (Plan Infoca) sind derzeit vor Ort und werden «gestaffelt und schrittweise» eingesetzt, um sicherzustellen, dass diese Truppen «den ganzen Tag über» präsent sind.

Die linke Flanke des Brandes sei nach den Arbeiten der letzten Nacht «praktisch gesichert», wie der Minister ausführte. Dies ist genau das Gebiet, das als «südliche Zone» bezeichnet wird und in das ein Teil der Evakuierten zurückkehren durfte. Die Aktion während der Nacht sei aufgrund der Orographie des Geländes sehr komplex gewesen, da das Feuer afu dem Landweg praktisch nicht zu bekämpfen gewesen sei.

Andererseits warnte der Minister, dass die rechte Flanke «immer noch aktiv ist», mit drei aktiven Ausbrüchen und sichtbaren Flammen, wo die für Dienstag vorhergesagte «intensive» Hitze besonders besorgniserregend ist. Der Ostwind (Levante) könne möglicherweise zunehmen, nachdem gestern Böen von bis zu 50 Stundenkilometern gemessen wurden.

Antonio Sanz bestätigte, dass es durch die Arbeit aller eingesetzten Kräfte «gelungen ist, die Häuser in extremis zu retten» , ohne dass «irgendein Haus ernsthaft betroffen war». «Kein einziges Haus ist abgebrannt und natürlich haben wir auch keine gesundheitlichen Probleme, die die Menschen betreffen, das ist die beste Nachricht», sagte er.

Der Minister berichtete auch von einem Brand auf einem Parkplatz in der Nähe des Strandes von Los Caños de Meca, in Barbate, hinter dem «eine große Waldmasse» liegt. Man sei «kurz davor» gewesen, Löschflugzeuge zu schicken, was aber nicht notwendig war, da das Feuer, das durch eine Luftmatratze ausgelöst worden war, «sehr schnell unter Kontrolle gebracht wurde».