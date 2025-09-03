Restaurant in Fuengirola berichtet von zwei Einbruchsversuchen in vier Tagen

Irene Quirante Fuengirila Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Das Fenster wurde eingeschlagen, der Rollladen gewaltsam geöffnet und das Schloss aufgebrochen. Das ist der Schaden, den das Restaurant El Camarote in Fuengirola in der Calle Casares nach zwei versuchten Raubüberfällen in nur vier Tagen erlitten hat, wie der Polizei gemeldet wurde. «Abgesehen davon, dass wir keinen Service anbieten können, müssen wir das Lokal bewachen und aus Angst, dass die Diebe zurückkommen, drinnen schlafen», erklärte die Besitzerin, Irma Cabañas, gegenüber SUR.

Der erste Einbruchsversuch ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Freitag, 29. August. Die Inhaberin des Geschäfts erfuhr es um sechs Uhr morgens, als sie einen Anruf erhielt, in dem sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass eine der Fensterscheiben des Ladens vollständig eingeschlagen war. «Wahrscheinlich sind sie nicht hineingegangen, weil sie Angst hatten, dass der Alarm ausgelöst wird, und sie sind geflohen», sagt sie.

Die Frau brachte den Sachverhalt der Nationalpolizei zur Kenntnis, woraufhin ein Team der Spurensicherung vor Ort war und versuchte, Proben zu sammeln. Offenbar wurde in derselben Nacht auch ein nahe gelegenes Café ausgeraubt, wo die Spielautomaten zerschlagen und etwas Bargeld aus der Kasse entwendet wurde.

Der zweite Schock ereignete sich in den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags, als Irma gegen 5.20 Uhr aufwachte, weil die Alarmanlage des Hauses ausgelöst wurde. Diesmal schlugen die Täter einen Rollladen gewaltsam ein und beschädigten auch das Schloss der Tür. Obwohl es ihnen auch dieses Mal nicht gelang, ins Innere zu gelangen, verhinderte der Schaden, dass das Restaurant am Dienstag geöffnet werden konnte, obwohl es bereits Reservierungen gab.

Nach Angaben der Inhaberin ist der größte Schaden, obwohl das Geschäft versichert ist, im Moment die Zeit, die es braucht, um den Schaden zu beheben, sowie die Befürchtung, dass noch lange nicht Schluss ist. «Es schmerzt; meine Schwester muss nachmittags da sein und mein Mann nachts, weil wir sonst den Einbrechern ausgeliefert sind», klagt sie.

Der Sachverhalt wird von der Nationalpolizei untersucht, die versucht, die mutmaßlichen Diebe zu identifizieren.