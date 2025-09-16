Rosmarino baut in Calahonda eines der größten Neubaugebiete an der Costa del Sol

José Carlos García Mijas Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Es trägt den Namen Riviera Hill und ist eines der größten Bauvorhaben in diesem Segment, das an der Costa del Sol geplant ist. Dahinter steht die Grupo Rosmarino, die kommerzielle Nachfolgerin von Prasa, dem Unternehmen aus Córdoba, das zu einem wichtigen Akteur in diesem Sektor wurde und allein in der Provinz Málaga fast 10.000 Wohnungen gebaut hat. Riviera Hill ist nach den Worten des kaufmännischen Leiters für die Costa del Sol, Alberto Santiago, das «ehrgeizigste» Projekt des Unternehmens und folgt auf andere, die in den Gemeinden von Málaga entwickelt wurden, wie das im Zentrum von Torremolinos, das derzeit vermarktet wird, oder das in Teatinos, in der Provinzhauptstadt.

Es handelt sich um ein Projekt mit 225 Wohnungen in der Gegend von Calahonda in Mijas Costa, das in zwei Phasen gebaut werden soll und aus der Hand des Investmentfonds Urbanitae stammt, mit der Prognose, rund 100 Millionen Euro zu bewegen. Die erste Phase mit 135 Häusern wartet auf die Genehmigung, und es wird erwartet, dass in den nächsten Monaten mit den Arbeiten an dem Projekt begonnen wird, das bis Ende 2028 fertiggestellt werden soll. Derzeit vermarktet Rosmarino das Projekt von einem Büro im Einkaufszentrum El Zoco de Calahonda aus. Die Preise beginnen bei 290.000 Euro für eine Ein-Zimmer-Wohnung.

Garage, Abstellraum, große Terrasse und Qualitäten

Es gibt auch Wohnungen mit zwei und drei Schlafzimmern, darunter Penthäuser, und alle haben eine Terrasse von mindestens 24 Quadratmetern sowie eine Garage und einen Abstellraum, der im Preis inbegriffen ist. Alle Wohnungen wurden mit Blick nach außen oder nach innen in einer Siedlung entworfen, die mit der Energieklasse A ausgezeichnet wurde.

Schwimmbäder, Chill-out, Fitnessraum, Sportplatz und Gesellschaftsraum sind einige der Argumente, die dafür sprechen, die Urbanisation nicht zu verlassen

Mit einem mediterranen Stil und einem zeitgenössischen Design, das vom Architekturbüro Maíz & Díaz entworfen wurde, das bereits an Luxusanlagen wie La Zagaleta und Sotogrande gearbeitet hat, ist Riviera Hill so konzipiert, dass man es das ganze Jahr über genießen kann. Infinity-Außenpools für Erwachsene und Kinder, Solarium, Gärten, Chill-Out-Bereich, Sportplatz, Fitnessraum, Hallenbad, Golfsimulator, Coworking Space und Social Lounge sind die Argumente, die dazu einladen, die Vorteile einer Anlage zu nutzen, die nicht nur auf ausländische oder einheimische Kunden ausgerichtet ist, die einen Zweitwohnsitz suchen, sondern auch auf den lokalen Markt.

Die Häuser werden mit einer voll ausgestatteten Küche, einschließlich Elektrogeräten, einem kompletten Bad und Einbauschränken in allen Zimmern geliefert, so dass der Käufer, wie Alberto Santiago betont, mit «einem Bett, einem Sofa und einem Fernseher» sofort nach dem Erwerb des Hauses einziehen kann.

Kurz gesagt, eine Anlage mit «viel Design, viel Ausstattung für eine bessere Lebensqualität und erstklassigen Qualitäten», sagt der kaufmännische Leiter der Rosmarino-Gruppe an der Costa del Sol über Riviera Hill, das größte Projekt in der achtjährigen Geschichte des Nachfolgers eines Bauträgers, der bereits Wohnungen für Zehntausende von Einwohnern Málagas errichtet hat.