Sabor a Málaga kommt nach La Cala de Mijas mit Workshops, Showcookings, Verkostungen und Live-Musik

Der Boulevard von La Cala de Mijas ist an diesem Wochenende Schauplatz der siebten regionalen Verkaufsmesse Sabor a Málaga, auf der mehr als dreißig Produzenten aus zwanzig Gemeinden der Provinz den Besuchern das Beste aus der Speisekammer Málagas und die Vorzüge ihrer Gastronomie präsentieren. Die Veranstaltung findet von Freitag, 26. September bis Sonntag, 28. September, jeweils von 11 bis 21 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Die Direktorin von „Sabor a Málaga», Leonor García-Agua, begleitete die Bürgermeisterin von Mijas, Ana Mata, bei der Präsentation der siebten regionalen Messe. Es ist das vierte Mal, dass sie die Gemeinde besucht, nachdem die Ausgabe 2024 auf der Plaza Virgen de la Peña stattfand. Mata hat die Bedeutung von Mijas im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion der Provinz hervorgehoben, sowohl aufgrund seiner Küsten- und Binnenlandschaft als auch aufgrund seiner außergewöhnlichen Lage und seines touristischen Potenzials in der Provinz.

Die regionale Messe umfasst außerdem ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit Kochworkshops, Verkostungen lokaler Produkte, «Showcookings», Live-Musik und Kinderaufführungen, die die Veranstaltung zu einem unverzichtbaren Termin für Einwohner und Besucher der gesamten Provinz machen. Mata betonte, dass die auf dieser Veranstaltung ausgestellten und verkauften Produkte von hoher Qualität sind und über das Gütesiegel „Sabor a Málaga» verfügen, welches eines der grundlegenden Identitätsmerkmale der gesamten Provinz bedeutet.

Die Protagonisten der «Showcookings» sind die Köche von Mijas Domi González, von DAK Burguer und Seixis, Salvio Cantón von La Catedral und Guadalupe Rodríguez von El Panal de la Reina. Zusätzlich gibt es Workshops zur Herstellung von Käse, Weinverkostungen zur Einführung in Málaga und Workshops zu handwerklich hergestellter Schokolade und Keksen für die Kleinen.

Vielfältige Produkte für jeden Geschmack: Natives Olivenöl extra, Weine mit den Herkunftsbezeichnungen „Málaga» und „Sierras de Málaga», Ziegen- und Kuhmilchkäse aus Málaga, traditionelle Wurstwaren und iberische Wurstwaren sowie andere Fleischzubereitungen, Oliven und Eingelegtes, Kartoffelchips, handwerklich hergestelltes Brot und Süßigkeiten, Kaffee aus lokalen Röstereien, Schokolade, Honig, Marmeladen, Konfitüren oder handwerklich hergestelltes Bier sind nur einige der zahlreichen Produkte, die an den Ständen verkostet und erworben werden können.

Die Direktorin von Sabor a Málaga, Leonor García-Agua, hat bekannt gegeben, dass folgende Produzenten an der siebten Ausgabe der regionalen Messen Sabor a Málaga teilnehmen: Öl Finca Rosa Alta, Oro Al-Ándalus, Bodega Cortijo La Fuente, Bodegas Carpe Diem, handwerkliche Käserei Los Barrancos, Käse El Porticatero, Flor Bermeja, Käse La Laja, Milchprodukte El Pastor del Valle, Wurstwaren Colmenar, La Abuela Loli, Ibéricos Hnos. López, Carnes y Chacinas La Torcaleña, Miel Agustín, Miel y Polen la Fraguara und Crema de Ajoblanco Doña Amelia.

Außerdem vertreten sind: Encurtidos Almario, Patatas Millán, TurboJam-Marmeladen und Alma Melosa-Marmeladen, Trafrut Cano S.L. (Dulce de Membrillo Natural), Panadería Cristo Rey, Panadería Pastelería Ortipan, Confitería Guzmán, Dulces del Mar confectionery, Bizcochería Lulapai, Las Delicias de mi Noe, Maychoco (Obrador Chocolate Artesanal), Cafés Mokasol, Cerveza EUKEL, Cervezas Gaitanejo, Gin Alborán, La Tradición de Arriate, Mesura, Revival Espirulina und Aceites Esenciales Eva / Cítrica Pizarra.

Abschließend erinnerte die Bürgermeisterin daran, dass das Rathaus von Mijas neben den technischen, organisatorischen und sicherheitstechnischen Aufgaben auch mit musikalischen Darbietungen der Studenten der Universidad Popular zu dieser Veranstaltung beitragen wird.