Stehen die Eseltaxis in Mijas Pueblo kurz vor dem Aus?

Eseltaxi auf der Plaza Virgen de la Peña in Mijas Pueblo.

LORENA CÁDIZ MIJAS. Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Es gibt bereits einen Namen: Parque Platero. Mijas versucht die Quadratur des Kreises, indem es seine Traditionen bewahrt und sogar zur Schau stellt und gleichzeitig die Kritik von Tierschutzgruppen an den Eseltaxis zum Schweigen bringt. Die Spannungen zwischen den Tierschützern und den Betreibern der Eseltaxis erreichten im vergangenen Sommer ihren Höhepunkt bei einer Demonstration, bei der die Sicherheitskräfte eingreifen mussten, um die Lage zu beruhigen.

Daraufhin kam es zu einer Reihe von Treffen zwischen der Stadtverwaltung von Mijas und dem Tierheim Donkey Dreamland, das sich in der Gemeinde Mijas befindet und von einer Nichtregierungsorganisation betrieben wird, die seit Jahren misshandelte und ausgesetzte Esel aufnimmt und bis zu ihrer Adoption aufpäppelt. Die Plattform für Tierschutz und Umwelt von Mijas nahm ebenfalls an diesen Treffen teil, ebenso wie einige Mitglieder einer in den sozialen Netzwerken gegründeten Gruppe mit dem Namen 'El burrito libre', die den Protest im vergangenen Jahr organisiert hatten.

Gemeinsam haben sie ein Projekt ins Leben gerufen, das nun erste Schritte unternimmt, wie aus Kreisen der Gemeinde bestätigt wird. «Die Idee ist, dort, wo sich jetzt die Ställe der südlichen Straße befinden, einen Park zu schaffen, in dem man die Tiere als Symbol von Mijas nicht nur besser kennenlernen kann, sondern auch geräumigere Ställe und Erholungsbereiche vorhanden sein werden. Ziel ist es, die Interaktion mit den Eseln in 'halber Freiheit' zu fördern, damit sie besucht und spazieren geführt werden können und gleichzeitig ihre Lebensqualität verbessert wird», erklärte die Stadtverwaltung.

Das Projekt wird derzeit bearbeitet, eine Durchführbarkeitsstudie wurde bereits erstellt und «wir befinden uns jetzt in der Phase der Ausschreibung für die Ausarbeitung des Projekts».

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die mit dieser Aktion verfolgten Ziele darin bestehen, das «globale Bewusstsein für die Rechte und den Schutz der Tiere» durch die Schaffung von Infrastrukturen wie einer Beobachtungsstation für Esel in Halbfreiheit auf dem Camino de las Canteras und die Möglichkeit eines Spaziergangs mit ihnen über schattige Wege zu verbessern.

Sobald der Parque Platero in Betrieb ist, stellt sich die Frage, ob die Esel-Taxis, die seit Jahrzehnten im historischen Zentrum von Mijas verkehren, weiter betrieben werden oder ob die neue Infrastruktur das Eseltaxi, wie es bisher bekannt war, ersetzen wird.

Die Sprecherin der Gruppe 'El burrito libre', Anne Blitz, versicherte, dass bei den Treffen besprochen wurde, dass die Eseltaxi-Aktivität im neuen Park fortgesetzt wird, obwohl das Ziel sei, die Lizenzen nicht mehr zu verlängern, so dass der Dienst nach Ablauf der aktuellen Lizenzen nicht mehr in der derzeit geplanten Form angeboten wird. Trotz aller Bestrebungen hat die Organisation Pacma am 25. Mai um 11 Uhr zu einem neuen Protest aufgerufen.