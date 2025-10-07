Ursache für den Brand auf Boot in Fuengirola gefunden: Motor explodierte und kam mit dem Treibstoff in Kontakt

José Carlos García Fuengirola Dienstag, 7. Oktober 2025 Teilen

Eine Motorexplosion ist die wahrscheinlichste Erklärung für das Feuer, das am vergangenen Samstag gegen 12.20 Uhr im Hafen von Fuengirola auf einem Touristenboot ausbrach. Das knapp zwölf Meter lange Boot, das der Firma Yacht Pro Spain gehört, geriet nach Angaben des Hafenamts noch vor Erreichen der Hafenmündung in Brand, als es seine Fahrt begann. Alle Zeugen beschreiben das Geschehen als «eine große Explosion».

Die Guardia Civil hat die Untersuchung des Vorfalls übernommen, bei dem die acht Personen an Bord unterschiedlich schwer verletzt wurden, sechs von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Guardia Civil hat noch keine Angaben zu dem Vorfall gemacht, aber das Boot, das geborgen wurde und noch im Hafen von Fuengirola liegt, steht ihr zur Verfügung, um die Ursachen zu ermitteln. Sowohl die Quellen im Hafen als auch die Fischer, die ähnliche Boote wie das verunglückte Boot benutzen, halten es für am wahrscheinlichsten, dass «der Motor explodiert ist und mit dem Treibstoff in Berührung kam».

«Die Motoren haben ein Dieselverdampfungssystem, wenn das Gebläse funktioniert, springt es an und saugt die Gase ab, aber wenn es ausfällt, kann es sein, dass es nicht entlüftet werden kann», erklären sie. «In der Welt des der Bootsbesitzer weiß jeder, dass so etwas passieren kann, und wenn es gleich nach dem Auslaufen passiert ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass dies der Fall war», fügen diese Quellen hinzu.

Das Problem besteht darin, dass der Kraftstofftank in einem Fahrzeug in einem wasserdichten Fach untergebracht ist, während er sich in einem Boot wie dem verunglückten direkt neben dem Motor befindet. Dieses Szenario in Verbindung mit dem Material, aus dem die Boote bestehen (Polyester), führte dazu, dass das Boot innerhalb von Sekunden brannte und sank.

Größere Übel vermieden

Als es passierte, schleppte ein anderes Fahrgastschiff das havarierte Schiff in Richtung Hafenmündung ab, um zu verhindern, dass die Flammen auf die anderen Schiffe übergriffen. Wäre dies geschehen, wären alle anderen Schiffe in der Nähe ebenfalls verbrannt, was einen fast sofortigen Dominoeffekt zur Folge gehabt hätte.

Der Unfall veranlasste die andalusische Hafenbehörde, den Notfallplan für den Seeverkehr zu aktivieren. Mit ihrem Personal und dem des Yachthafens wurden die Barrieren gegen Verschmutzung und Absorptionsmittel eingesetzt, um «den minimalen Ölteppich einzudämmen und zu beseitigen», wie die von der Junta de Andalucía abhängige Einrichtung erklärte.

Die Verschmutzungsbarrieren befinden sich im Hafen von Fuengirola in Containern, die in der Nähe der Hafeneinfahrt aufgestellt sind. Sie bestehen aus Kunststoff und haben eine Länge von einem halben Meter. Sie werden je nach Bedarf zu Wasser gelassen und können die Hafenmündung vollständig abdecken, so dass das ausgelaufene Wasser innerhalb des Hafengebiets bleibt und nicht ins offene Wasser gelangen kann.

Das Unternehmen Yacht Pro Spain organisiert Delphinbeobachtungstouren und vermietet Boote zwischen 8 und 12 Metern Länge mit oder ohne Kapitän. Außerdem bietet es andere Aktivitäten und Wassersportarten (Jetski, Angeln, Jetsurfing) sowie Dienstleistungen wie eine Nautikschule oder die Wartung und Renovierung von Booten an.