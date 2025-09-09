Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat zur Sperrung der A-7 in Fuengirola geführt

Almudena Nogués Fuengirola Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Ein Verkehrsunfall in der Nacht zum heutigen Dienstag hat dazu geführt, dass die A-7 in Fuengirola in der Nähe des Sohail-Schlosses für anderthalb Stunden gesperrt werden musste. Bei dem Unfall handelte es sich um einen Auffahrunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto, bei dem drei Personen verletzt wurden: eine 29-jährige Frau und zwei Kinder im Alter von 3 und 10 Jahren. Die Opfer wurden in das Krankenhaus Costa del Sol gebracht. Es ist nicht bekannt, wie schwer sie verletzt sind.

Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 1,018 der A-7 in Richtung Málaga um zwei Uhr nachts. Feuerwehrleute aus Fuengirola, die Guardia Civil und Mitarbeiter des Rettungsdienstes 061 waren vor Ort.

Wie die Verkehrsleitstelle erklärte, wurde die Straße durch eines der beteiligten Fahrzeuge blockiert, so dass sie heute Morgen zwischen 2 und 3.30 Uhr für anderthalb Stunden vollständig gesperrt werden musste.