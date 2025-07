Von Interpol gesuchter Mann an der Costa verhaftet

Juan Cano Mijas. Montag, 21. April 2025 Compartir

Beamte der Guardia Civil haben in Mijas einen Mann festgenommen, der mit internationalem Haftbefehl der französischen Behörden gesucht wird. Interpol hatte bekannt gegeben, dass er sich an der Costa del Sol versteckt halten könnte, und sein Bild in der Provinz Málaga verbreitet, um ihn zu finden zu können.

Am 8. April gegen 21.00 Uhr entdeckte eine Streife der Guardia Civil den Mann, bei dem es sich um einen 40-jährigen französischen Staatsbürger nordafrikanischer Herkunft handelt und nahmen ihn fest, um ihn unverzüglich nach Frankreich auszuliefern.

Der Gesuchte befand sich in Begleitung seiner Lebensgefährtin auf einer Straße in einem Wohngebiet von Mijas. Als sich die Beamten ihm näherten, soll die Frau einen der Beamten geschubst haben, so dass dieser das Gleichgewicht verlor und sich am Bein verletzte. Der40-Jährige nutzte diesen Moment der Verwirrung, um zu flüchten. Obwohl es ihm gelang, den Beamten zu entkommen, kam er nicht sehr weit. Die Guardia Civil nahm die Verfolgung auf und holte ihn bald ein. Den Quellen zufolge reagierte der Flüchtige aggressiv und schlug einem der Beamten mit dem Ellbogen ins Gesicht. Trotz seines Widerstands wurde der Flüchtige schließlich verhaftet.

Verhaftet wurde auch seine Lebensgefährtin, der ihre Rechte wegen des Angriffs auf die Polizeibeamten verlesen wurden.