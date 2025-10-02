Zwei Jahre Gefängnis für einen Pädophilen wegen Missbrauchs der kleinen Tochter eines Freundes in Fuengirola

Irene Quirante Fuengirola Donnerstag, 2. Oktober 2025 Teilen

Der Oberste Gerichtshof von Andalusien (TSJA) hat die Verurteilung eines Pädophilen bestätigt, nachdem er es als erwiesen ansah, dass er die minderjährige Tochter eines Freundes in Fuengirola sexuell missbraucht hat. Dem Urteil zufolge nutzte der Mann die Tatsache aus, dass das Opfer, das noch nicht 16 Jahre alt war, die Nacht in seinem Haus verbrachte, um sie im Schlaf zu berühren.

Der Angeklagte muss als Täter eines Verbrechens der sexuellen Nötigung einer Minderjährigen unter 16 Jahren eine zweijährige Haftstrafe verbüßen, zusätzlich zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe und einem fünfjährigen Verbot, sich dem Opfer zu nähern oder mit ihm zu kommunizieren. Diese Strafe wurde vom Provinzgericht von Málaga im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens verhängt und vom Obersten Gerichtshof Andalusiens bestätigt.

Dem Urteil zufolge ereignete sich der Missbrauch Ende Dezember 2021, als die Minderjährige im Haus einiger enger Freunde ihres Vaters übernachtete. Der Angeklagte nutzte die Tatsache, dass sie schlief, um die Minderjährige an verschiedenen Körperteilen zu streicheln, mit dem einzigen Ziel, seinen sexuellen Trieb zu befriedigen.

Die Minderjährige wachte in den frühen Morgenstunden durch die Berührungen des Mannas auf, woraufhin sie ihn aufforderte, damit aufzuhören, was dieser auch tat, heißt es in dem Urteil. Der Rechtsbeistand des Angeklagten legte gegen das Urteil Berufung ein und machte geltend, dass die Unschuldsvermutung des Angeklagten verletzt worden sei, und verwies auf mögliche falsche Motive seitens der Minderjährigen.

Keine der Forderungen der Verteidigung war erfolgreich, da der TSJA der Ansicht war, dass «keine Motive der Böswilligkeit, des Interesses, dem Angeklagten unrechtmäßig zu schaden, oder irgendein anderes düsteres Motiv, das die Minderjährige dazu veranlasst hätte, die Realität zu verfälschen, entweder aus eigenem Antrieb oder veranlasst durch Dritte, zu erkennen sind».