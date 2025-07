Zwei verbrannte Pistolen in Auto gefunden, das für Mord in Mijas benutzt wurde

SDA Mijas Donnerstag, 24. April 2025 Teilen

SDA. Die Guardia Civil hat zwei Pistolen im ausgebrannten Auto gefunden, das bei dem Mord an einem jungen Briten benutzt wurde, der am Montagabend in Mijas von Kugeln getötet wurde. Die Ermittler vermuten, dass es sich dabei um die Tatwaffen handelt und vermuten, dass es zwei Täter gab.

Wie SUR in Erfahrung brachte, wurde das 30 Jahre alte Opfer nach dem Verlassen eines Fußballspiels in einem Sportkomplex in Calahonda angesprochen, wo die mutmaßlichen Täter auf ihn warteten, um ihn zu töten, so die Hypothese der Ermittlungen.

Mehrere Bürger alarmierten den Notruf 112-Andalucía, dass gegen 20.15 Uhr mehrere Schüsse zu hören waren. Nur wenige Minuten später, während die Patrouillen der Guardia Civil sich um die Schießerei kümmerten, ging der Alarm erneut los, weil ein Fahrzeug brannte, und zwar ein Seat Cupra mit ausländischem Kennzeichen im Gemeindegebiet von Mijas, nicht weit vom Tatort entfernt.