Osterurlauber geben mehr Geld aus als im letzten Jahr

Die Osterwoche von Málaga zählt von Jahr zu Jahr mehr Besucher und erfüllt für die Region eine doppelte Funktion: Zum einen ist sie ein erster Test für die kommende Hochsaison, gleichzeitig soll sie Urlaubern andalusische Kultur näherbringen und zeigen, dass weit mehr als Sonne und Strand geboten wird. Das Konzept geht auf und auch in diesem Jahr können sowohl die Stadt Málaga als auch die Provinz wieder mit guten Zahlen aufwarten. Auch das Wetter spielte dieses Mal (fast) jeden Tag mit.

Die Wettervorhersagen haben in dieser Osterreisewoche die Buchungen in letzter Minute noch einmal in Fahrt gebracht und der Hotelbranche letztlich mehr Gäste beschert, als der Hotelverband Aehcos noch am Mittwoch der Karwoche erwartet hatte. Am Ende waren die Hotels in der Provinzhauptstadt über die Osterfeiertage zu 94 Prozent ausgelastet. Generell freute sich das Hotel- und Gaststättengewerbe über mehr Einnahmen als im Vorjahr, als Ostern teilweise regelrecht ins Wasser gefallen war. Waren die Feiertage 2024 von anhaltendem Regen geprägt – und damit auch die Prozessionen, die zum größten Teil ausgefallen waren –, spielte das Wetter in der Semana Santa 2025 mit. Nur am Dienstag der Karwoche hatten Wind und Regen einen Strich durch den Veranstaltungskalender gemacht.

82% betrug die durchschnittliche Hotelauslastung in der Provinz Málaga für die ganze Woche, deutlich höher als die 76% im vergangenen Jahr, aber immer noch niedriger als 2023, als sie 84% erreichte

94% war die durchschnittliche Hotelauslastung in der Stadt Málaga

Steigerung Die Zahl der Buchungen von Landhäusern ist im Vergleich zu 2024 sprunghaft angestiegen und erreichte in der Provinz von Gründonnerstag bis Sonntag 73%

77% war die Belegungsrate in den Touristenunterkünften der Provinz während der gesamten Woche, mit einem Anstieg der US-Touristen

Die größte Überraschung der zurückliegenden Osterwoche war zweifellos die bereits erwähnte hohe Zahl von Last-Minute-Buchungen. Offenbar steigt die Zahl der Touristen, die ihre Entscheidung vom Wetter abhängig machen und erst im letzten Moment reservieren. Der Andrang von Urlaubern kurz vor den Osterfeiertagen machte sich auch am Flughafen bemerkbar, wo am Gründonnerstag 428 Flüge gezählt wurden. Noch mehr Betrieb war am Osterwochenende, als am Sonntag 535, am Montag sogar 554 Starts und Landungen registriert wurden. Von Beginn der Osterwoche am 13. April bis Ostermontag zählte der Flughafen insgesamt fast 5.900 Flüge, 1.200 mehr als in der Vergleichswoche des Vorjahres.

Der Hotelverband Aehcos war laut Vizepräsident Javier Hernández zunächst von einer Belegung von 77 Prozent für die Osterwoche in der Provinz Málaga ausgegangen. Schon am Mittwoch vor Ostern stieg die Auslastung auf 80 Prozent, am Ostersamstag waren 82 Prozent der Betten belegt, letztendlich wurde eine Auslastung von 85 Prozent erreicht. In der Provinzhauptstadt waren die Zahlen sogar noch besser. Während in den Tagen vor dem Osterfest eine Belegung von 86 bis 87 Prozent erzielt wurde, meldete Málaga zwischen Gründonnerstag und Ostersonntag eine Auslastung von 94 Prozent. In einigen Unterkünften konnten die Hoteliers also wieder das beliebte 'completo' oder auch 'sold out'-Schild aufstellen.

Vergrößern Randvolle Parkhäuer und Straßen an den großen Tagen der Semana Santa. Salvador Salas

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr war aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse nur eine Belegung von 76 Prozent in der gesamten Provinz erreicht worden. Die sechs Prozentpunkte mehr in diesem Jahr wurden von der Branche gefeiert. Noch immer aber gilt als Maßstab das Jahr 2023, als provinzweit 84 Prozent der Betten reserviert waren.

An der Westküste zieht Mari Francis Peñarroya, Generaldirektorin von Holiday World, eine «sensationelle» Bilanz für die Osterwoche. Es habe sowohl «internationale als auch nationale Gäste, teils mit langen Aufenthalten, gegeben. Wir hatten 'sold out', waren zwischen 98 und 99 Prozent belegt», erzählt sie und sieht alle Erwartungen ihres Hotels erfüllt. In Málaga freut sich Jorge González, Direktor von AC Málaga Palacio und ebenfalls Verantwortlicher für das Hotel Larios, über die Belegung ab Mittwoch vor Ostern. «Über die Osterfeiertage waren wir komplett ausgebucht, die restliche Zeit zu 83 Prozent. Anfang der Woche hatten die unsicheren Wettervorhersagen die Buchungen noch ein wenig ausgebremst, da erinnerten sich wohl viele noch an das schlechte Wetter im vergangenen Jahr», zieht er Bilanz.

Auch östlich der Provinzhauptstadt zogen die Reservierungen der letzten noch freien Zimmer ab Gründonnerstag an. María Herrero, Mitbegründerin der Boutique-Hotelkette B bou mit Unterkünften in La Viñuela und Cortijo Bravo, spricht von einer 98-prozentigen Auslastung über die Feiertage, während zu Beginn der Woche noch 25 Prozent der Zimmer frei gewesen seien. «Die Osterwoche war gut. Wenn das Wetter mitspielt, läuft eben auch die Hotelbelegung», resümiert sie.

Juan Cubo, Präsident des Ferienwohnungsverbandes (AVVAPro), ist ebenfalls zufrieden mit der Auslastung in der Provinz. Mit 77 Prozent habe die Quote zwölf Prozentpunkte über der des vergangenen Jahres gelegen. Das Gros der Gäste sei aus Großbritannien angereist, doch auch «der Zuwachs bei Gästen aus Nordamerika war deutlich spürbar. Málaga hat sich wieder einmal als bevorzugtes Reiseziel von Familien und als Reiseziel mit Qualität bewiesen», meint Cubo.

Auch die Buchungsplattform Ruralidays.com mit Unterkünften auf dem Land zieht eine äußerst positive Bilanz, konnte verglichen mit Ostern 2024 stolze 40 Prozent mehr Buchungen melden. Die Provinz Málaga hat sich auch beim Landtourismus andalusienweit als beliebtestes Osterreiseziel behauptet, konnte sich über die gesamte Osterwoche mit einer Auslastung von über 64 Prozent und für die Osterfeiertage sogar von 73 Prozent freuen. Im restlichen Andalusien lag die Auslastung bei Ferienunterkünften auf dem Land im gleichen Zeitraum bei knapp 70 Prozent.

Volle Kassen im Hotel- und Gaststättengewerbe

Auch die Einnahmen im Hotel- und Gaststättengewerbe lagen deutlich über denen von 2024. Javier Frutos, Präsident des Hotelier- und Gaststättenverbandes von Málaga (Mahos), war entsprechend begeistert: «Der Umsatz liegt in diesem Jahr über dem des Vorjahres und wir haben vor allem beim internationalen Tourismus einen Zuwachs verzeichnet, also bei Urlaubern mit einer mittleren bis hohen Kaufkraft.»

Für die Strandunternehmer resümierte deren Verbandspräsident, Manuel Villafaina, dass «herrlicher Sonnenschein – außer am Dienstag –, angenehme Temperaturen, Fischspieße vom Grill und viel Vitamin D» die Schlüssel zu einer «spektakulären Osterwoche» gewesen seien. Die Ergebnisse hätten die Osterwoche 2024 übertroffen, wenngleich auch hier die Osterwoche 2023 mit ihren phantastischen Resultaten nicht erreicht werden konnte.

Am Ostersamstag platzte die Provinzhauptstadt einmal mehr aus allen Nähten. In den Chiringuitos standen die Leute Schlange, um einen Tisch zu ergattern, auf den Parkplätzen im Stadtzentrum war schon am Vormittag das Schild 'completo' zu sehen, und auf der Muelle Uno schlenderte eine wahre Flut von Menschen entlang. Da es keine Prozessionen durch die Altstadt gab, war der Tag ein Tag, an dem man die Sehenswürdigkeiten besichtigte, durch das Zentrum schlenderte und die letzten Sonnenstrahlen am Malagueta-Strand einfing – einige schleppten sogar ihre Koffer durch den Sand, bevor sie nach Hause fuhren.

«Wir sind randvoll», sagt ein Kellner in einer Kneipe im Stadtzentrum, und er bleibt dabei kaum stehen. Diejenigen, die näher an der offiziellen Route der Prozessionen liegen, konnten aufgrund der Schwierigkeit des Zugangs und der Menschenmassen, die sich bildeten, um von einer Seite auf die andere zu gelangen, nicht bequem mehr Gäste bedienen, wie im Restaurant El Trillo bestätigt wurde. Trotzdem ist man auch hier sehr zufrieden.