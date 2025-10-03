Pädophiler verurteilt wegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauchs eines Jungen in Málaga

Juan Cano Málaga Freitag, 3. Oktober 2025 Teilen

Sie waren ihm schon seit Monaten auf den Fersen. Sie wussten, dass sie es mit einem der gefährlichsten Sexualstraftäter zu tun hatten, mit dem sie je zu tun hatten. Einem Kriminellen, der Kinder im Videospiel Fortnite stalkte und der Dutzende von Opfern nachstellte. Ein «Monster», das sich in Málaga versteckte, wo er einen siebenjährigen Jungen sexuell missbrauchte.

Als sie sein Versteck betraten, reagierte der Pädophile mit der Kälte von jemandem, der schon einmal in der gleichen Situation war. Er kooperierte nicht mit den Beamten der Guardia Civil, die, als sie sein Mobiltelefon sahen, bestätigten, dass sie die gesuchte Person vor sich hatten: Auf seinem Hintergrundbild war das Foto eines nackten Mädchens zu sehen.

Das Foto verriet ihn. In einer Ecke des Bildes war er selbst zu sehen, denn es handelte sich um eine Aufnahme eines Videoanrufs, wie es im Urteil heißt. Nach Eingabe des Passworts erschien ein weiteres Bild derselben Minderjährigen, diesmal in einer anderen Position und wieder mit einer Nahaufnahme ihres Geschlechtsteils. Die Beamten forderten den Mann auf, ein Geständnis abzulegen, was er jedoch nicht tat. «Da ich im Sarg liege, brauchen Sie mich nicht zu bitten, Ihnen die Nägel zu geben», antwortete er.

Der Fall des «Fortnite-Pädophilen» begann schon viel früher. Im Sommer 2021 erzählte ein 8-jähriger Junge in Madrid seinem Vater, dass ein «Freund» ihm eine Zahlung in dem Videospiel gegeben hatte. Der Vater fand das seltsam und sah, wie sein Sohn nervös reagierte, als er ihn um eine Erklärung bat.

Der Vater stellte fest, dass das Kind die Skype-Anwendung auf dem Tablet seines Bruders installiert hatte. So taktvoll er konnte, sprach er mit dem Kind, um es dazu zu bringen, ihm zu sagen, warum es die Anwendung heruntergeladen hatte. Das Kind gab daraufhin zu, dass sein «Freund» ihn gebeten hatte, sich auszuziehen und ihm «seinen Hintern» zu zeigen.

Er war nicht leicht zu finden. Die Ermittler der Zentralen Operativen Einheit (UCO) der Guardia Civil glichen die Identität der Fortnite-Konten und der Kreditkarte ab, mit der der «Battle Pass» für das Videospiel gekauft worden war. Dies führte sie zu einer mobilen IP (das Nummernschild der Internetverbindung), die auf den Namen eines Marokkaners lautete und sich als falsch herausstellte, aber auch zu einer zweiten IP, in diesem Fall von einem Computer.

Als die Ermittler diese Verbindung zurückverfolgten, fanden sie eine Adresse in Málaga, wo ein älteres Ehepaar lebte. Dort lebte auch der Sohn des Paares, ein 45-jähriger Mann, der in Córdoba (Argentinien) geboren wurde. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf ihn und seine Vergangenheit, die sich als erschreckend herausstellte.

Der Verdächtige war dreimal verurteilt worden, jedes Mal in Málaga, wegen etwa zwanzig Straftaten wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und Kinderpornographie. Er hatte 12 Jahre von insgesamt fast 50 Jahren im Gefängnis verbüßt. Die Richter ordneten seine Ausweisung an, sobald er den Fuß auf die Straße gesetzt hatte. Dies geschah auch, als er 2019 aus dem Gefängnis entlassen wurde, aber aufgrund seiner doppelten Staatsangehörigkeit (italienisch und argentinisch) war es für ihn nicht schwierig, nach Europa zurückzukehren.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden sie einen Lebenslauf des Mannes und sahen, dass er angeblich als Betreuer und Lehrer von Kindern gearbeitet hatte. Er hatte zwei Dateilöschprogramme auf seinem Computer installiert und nutzte einen Server, der Cloud-Speicher mit einem höheren Verschlüsselungsgrad anbot. Den Ermittlern gelang es, den Server zu knacken. Darin fanden sie das «Monster» und seine Opfer: Die Ordner waren voll mit Fotos von 26 nackten Kindern in sexuellen Posen.

Jeder Ordner war mit einem Vornamen und manchmal mit einer Nummer (dem Geburtsdatum) versehen, was bestätigt - und das ist offensichtlich - dass er sich des Alters der Kinder voll bewusst war. Einige dieser Ordner enthielten mehr als 300 Fotos desselben Kindes. Es handelte sich dabei um Screenshots der Videotelefonate, die er mit seinen Opfern führte, wobei er sich selbst in vielen Fällen in der Ecke des Bildes zeigte.

Die UCO hat ein System entwickelt, um die Minderjährigen - fast ausschließlich Jungen -, die in diesen Ordnern auftauchen, so diskret wie möglich zu identifizieren, um ihre Privatsphäre zu schützen. Die Fotos wurden den Eltern, die nichts von den Vorgängen wussten, erst dann gezeigt, wenn sie sich wirklich sicher waren, dass es sich um ihre Kinder handelte.

Es war eine geduldige und mühsame Arbeit. Sie suchten in nationalen und internationalen Datenbanken zur Verfolgung von Pornografie nach ähnlichen Bildern, konsultierten kommunale Register, wenn die Akte den Vornamen und das Alter des Minderjährigen enthielt, und verglichen sie mit Fotos aus Personalausweisen oder sozialen Netzwerken, um zu sehen, wie sie aussehen, und sie zu vergleichen. Von den 26 Personen konnten sie 17 identifizieren. Die Eltern der anderen 9 wissen immer noch nicht, dass ihre Kinder Opfer des «Fortnite-Pädophilen» waren.

Modus operandi

Die Scans der Minderjährigen ermöglichten es, den Modus Operandi des Sexualstraftäters zu rekonstruieren, der mit Nuancen in allen Fällen übereinstimmte. Nach Angaben des Ermittlungsleiters vor Gericht hat der Verurteilte die Minderjährigen über Fortnite kontaktiert, ein Videospiel, bei dem die Teilnehmer online gegeneinander antreten, indem sie kämpfen und kooperieren, um sich in futuristischen virtuellen Schlachten zu verteidigen. Bei den Nutzern handelt es sich in der Regel um Kinder im Alter zwischen 7 und 11 Jahren. Einigen von ihnen wurde gesagt, er sei ein Lehrer.

Dem UCO-Agenten zufolge gewann der Pädophile das Vertrauen der Kinder durch den Kauf bestimmter Accessoires (Kampfpässe, Skins oder Charaktere, Instrumente für Befestigungen...) und lud sie dann ein, auf ein Skype-Konto zuzugreifen, über das er mit ihnen privat chatten konnte.

Im Rahmen dieser Gespräche und als Gegenleistung für den Kauf von Videospielressourcen schlug er vor, dass sie nackt in sexuellen Positionen posieren oder ihre Geschlechtsteile anfassen, ein Moment, den er nutzte, um Screenshots zu machen, die er dann in der Cloud speicherte, so das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist.

Die Untersuchung der Fotos ergab auch einen sexuellen Übergriff auf einen 7-jährigen Jungen. Die Mutter traf den Angeklagten im Sommer 2021 an einem FKK-Strand in Málaga. Sie trafen sich täglich, immer an Wochentagen. Nach und nach gewann sie sein Vertrauen und ließ ihren Sohn bei ihm, damit sie Krabben fangen oder für 10 Minuten tauchen gehen konnten. An einem dieser Tage nahm der Mann den Jungen mit zu einer felsigen, abgelegenen Stelle und verging sich sexuell an ihm.

Der Mann wurde auch beschuldigt, den Jungen in der Wohnung der Familie missbraucht zu haben. Der Verurteilte hatte sich als Informatiker vorgestellt, und die Frau bat ihn, ihren Computer zu reparieren. Als sie nach Hause kam, schickte der Mann sie weg, um in einem Fachgeschäft einen speziellen Klebstoff zu kaufen, dann nutzt er die Gelegenheit, um mit dem Jungen allein zu sein und Nacktfotos von ihm zu machen. Er wurde vom Vorwurf des sexuellen Übergriffs in der Wohnung, von dem der Junge seiner Mutter erzählte, freigesprochen, da der Vorwurf als nicht ausreichend begründet angesehen wurde.

Das Provinzgericht Madrid, in dem der Prozess stattfand, verhängte ein historisches Urteil für Sexualverbrechen an Minderjährigen. Das Gericht verhängte gegen den «Fortnite-Pädophilen» eine Strafe von 433 Jahren Gefängnis - wahrscheinlich die höchste in Spanien für diese Art von Verbrechen - nachdem es den erschwerenden Umstand der mehrfachen Rückfälligkeit berücksichtigt hatte.

Insgesamt wurde er wegen einer Straftat der sexuellen Nötigung, einer Straftat des sexuellen Missbrauchs, 18 Straftaten des «Sexting», sieben Straftaten der Herstellung von Kinderpornografie, 13 Straftaten des «Child Grooming» und 13 Straftaten des fortgesetzten sexuellen Missbrauchs verurteilt.

Das Gericht setzte jedoch die Höchstdauer der Vollstreckung auf 20 Jahre fest, zu der weitere 10 Jahre auf Bewährung hinzukommen sollten, wobei es jedoch anordnete, dass die Freiheitsstrafe im letzten Teil der Strafe - wenn drei Viertel der Strafe verbüßt sind und der dritte Grad oder die bedingte Entlassung gewährt wurde - durch eine Ausweisung aus dem Staatsgebiet für 10 Jahre ersetzt wird.