Presseverband von Málaga verurteilt die Ermordung von Journalisten in Gaza

Cristina Vallejo Dienstag, 2. September 2025 Teilen

Der Presseverband von Málaga hat am Montag eine Zeremonie zum Gedenken an die 247 Journalisten abgehalten, die im Gazastreifen von der israelischen Armee getötet wurden. Der Verband der Pressefotografen von Málaga, der andalusische Verband der Fernseh-Kameraleute und der andalusische Journalistenverband haben sich ebenfalls an dieser Veranstaltung beteiligt. Diese Organisationen unterstützen damit die globale Initiative von Reporter ohne Grenzen und der Bürgerbewegung Avaaz, die für den 1. September weltweit zu Kundgebungen und Veranstaltungen aufgerufen hatten, um «ein Ende des Massakers an Journalisten und freien Zugang für die internationale Presse zum Gazastreifen» zu fordern.

Diese Zeitung hat sich, wie alle anderen der Vocento-Gruppe, der Verurteilung der Tötung von Journalisten in Gaza und dem Veto gegen die Presse angeschlossen. Aus diesem Grund veröffentlichte sie an diesem Sonntag einen Leitartikel , eine Karikatur und einen Bericht zur Unterstützung dieser weltweiten Bewegung für Pressefreiheit, die von Reporter ohne Grenzen geleitet und von Medien aus allen Ländern unterstützt wird.

Die Veranstaltung, die am Montag in Málaga stattfand, begann mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die 247 ermordeten Journalisten und die geschätzten 500 Verletzten. Zwischen der Präsidentin des Presseverbandes, Elena Blanco, seinem Generalsekretär, Ángel Escalera, seiner ersten Vizepräsidentin und Präsidentin des Journalistenkollegiums in Málaga, Teresa Santos, sowie weiteren Berufskollegen wurden Berichte von Journalisten, die im Gazastreifen arbeiten und von denen einige bereits getötet wurden, verlesen.

Die erste Ehrung galt den vier Journalisten, die im Monat Oktober 2023 erschossen wurden, als die erste Phase des israelisch-palästinensischen Konflikts begann. Und dann für die dreizehn, die in diesem August getötet wurden. Zunächst für die sechs, die am 10. August 2025 bei dem Angriff auf ein Zelt vor dem Haupteingang des Al Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt getötet wurden: die Al Jazeera-Korrespondenten Anas al-Sharif und Mohammed Qreiqeh, die Kameraleute Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa und Mohammed Noufal sowie der freie Journalist Mohammad al-Khaldi. Dann die fünf Journalisten, die bei einem doppelten israelischen Bombenangriff auf das Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen getötet wurden - es gab einen ersten Angriff, und als die Journalisten darüber berichten wollten, wurde der zweite ausgeführt: Hussam al Masri, ein langjähriger Fotojournalist von Reuters und dem palästinensischen Fernsehen, Al Jazeera-Fotograf Mohammad Salama, die freie Reporterin Mariam Abu Dagga, der Fotojournalist Moaz Abu Taha und der freie Journalist Ahmed Abu Aziz. Am selben Tag wurde bei einem weiteren israelischen Bombenanschlag in Khan Younis der Reporter Hassan Douhan getötet. Zu den Opfern des letzten Monats gehört auch der freie Journalist Islam Al-Komi, der am Vorabend seines Todes auf seinem Facebook-Account einen dringenden Hilferuf veröffentlicht und die Lebensbedingungen in Gaza angeprangert hatte.

Vergrößern Ahmed Al-Shayah, ein Journalist, der Mitte Januar bei einem israelischen Angriff getötet wurde. AFP

«Seit dem Beginn der israelischen Invasion des Gazastreifens im Oktober 2023 wurden 247 Journalisten getötet, weil sie ihren demokratischen Beruf ausübten und der Welt die Bilder und Zeugnisse eines Konflikts zeigten, der uns alle schockiert», sagte die Präsidentin des Presseverbandes von Málaga, Elena Blanco, die das, was palästinensische Journalisten, Kameraleute und Fotografen erleiden, als «systematische Unterdrückung» und «Massaker» bezeichnete, die «ein vorrangiges Ziel der israelischen Streitkräfte» geworden seien.

«Das Verbot der Einreise ausländischer Journalisten in den Gazastreifen in Verbindung mit der Unterdrückung einheimischer Journalisten verhindert ein vollständiges Verständnis der Verbrechen, die ungestraft gegen Journalisten und die Bevölkerung im Allgemeinen begangen werden».

Aus diesem Grund, so Blanco weiter, schlossen sich die Journalistenverbände von Málaga dem Aufruf von Reporter ohne Grenzen an: «Wir verurteilen auf das Schärfste die systematische und ungesühnte Ermordung von Journalisten, Kameraleuten und Fotografen in der für diesen Berufsstand gefährlichsten Zeit der jüngsten Geschichte». Sie betonte auch, dass das Völkerrecht vorsätzliche Angriffe auf Journalisten als Verletzung des humanitären Völkerrechts einstuft, und forderte, dass ausländische Journalisten in den Gazastreifen einreisen dürfen: «Dieses Verbot in Verbindung mit der Unterdrückung lokaler Journalisten verhindert, dass wir uns ein umfassendes Bild von den Verbrechen machen können, die ungestraft gegen Journalisten und die Bevölkerung im Allgemeinen begangen werden».

«Der beste Tribut, den wir unseren ermordeten Kameraden und den Kameraden, die jeden Tag ihr Leben aufs Spiel setzen, um die Welt über den Völkermord in Gaza zu informieren, zollen können, besteht darin, ihnen eine Stimme zu geben und zu erfahren, unter welchen Bedingungen sie ihre Arbeit verrichten, wie ihr Alltag aussieht», fuhr Blanco fort, um Zeugnissen wie dem der Agentur France Presse Platz zu machen, die warnte, dass ohne sofortiges Eingreifen die letzten Reporter in Gaza sterben werden. Denn dort gibt es nicht nur Opfer von Schüssen und Bomben, sondern auch von Nahrungsmittelknappheit: «Wir haben schon Reporter im Krieg verloren, aber noch nie durch Hunger».

«Ohne sie, ohne ihre Stimme, wüssten wir nicht, was vor sich geht; die ausländische Presse kann nicht eindringen. Wir sind auf ihre Arbeit, ihr Engagement und ihren täglichen Kampf angewiesen, um zu erfahren, was in Gaza geschieht, den Völkermord, der dort geschieht», schloss Elena Blanco.